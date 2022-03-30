清明連假國道客運預售約5成 熱門路線班距縮短

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（中央社記者余曉涵台北30日電）清明連假即將到來，國光客運今天表示，根據統計4月1日至4月5日尖峰時段預售約5成，台北往返台中與嘉義等熱門路線將縮短班距10至15分鐘。

國光客運今天發新聞稿表示，為了鼓勵民眾踴躍利用大眾運輸返鄉祭祖與全家出遊，配合公路總局疏運優惠措施，推出36條中、長程地區及國五路線平均85折優惠。

根據國光客運統計，連假前一天（4月1日）與最後一天（4月5日）尖峰時段預售約5成，台北往返台中與嘉義等熱門路線將縮短班距10至15分鐘。

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國光客運說，85折優惠路線包含台北往返台中、彰化、嘉義、台南、高雄、屏東等西部幹線，國五路線則囊括圓山南港直達礁溪、頭城、宜蘭、羅東、烏石港等地，使用電子票證又可免費轉乘當地客運一段票（或享基本里程免費）優惠。

國光客運指出，場站與車輛都有定時清潔消毒，乘客上車前一律落實實聯制、測量額溫並加強手部消毒，具備完整疫苗保護力駕駛全程戴口罩。中央流行疫情指揮中心維持大眾運輸開放短暫飲食現行規定，國光客運提醒，乘客可以在維持社交距離前提下迅速飲食，飲食後需馬上恢復戴上口罩。（編輯：張芷瑄）1110330