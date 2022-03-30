更多編輯台推薦新聞：
2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看
產經

2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級
生活

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程
文化

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》淨零轉型8年估催出4兆民間投資 2050拚再生能源占比破6成
首頁 / 生活

清明連假國道客運預售約5成 熱門路線班距縮短

2022/3/30 12:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北30日電）清明連假即將到來，國光客運今天表示，根據統計4月1日至4月5日尖峰時段預售約5成，台北往返台中與嘉義等熱門路線將縮短班距10至15分鐘。

國光客運今天發新聞稿表示，為了鼓勵民眾踴躍利用大眾運輸返鄉祭祖與全家出遊，配合公路總局疏運優惠措施，推出36條中、長程地區及國五路線平均85折優惠。

根據國光客運統計，連假前一天（4月1日）與最後一天（4月5日）尖峰時段預售約5成，台北往返台中與嘉義等熱門路線將縮短班距10至15分鐘。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國光客運說，85折優惠路線包含台北往返台中、彰化、嘉義、台南、高雄、屏東等西部幹線，國五路線則囊括圓山南港直達礁溪、頭城、宜蘭、羅東、烏石港等地，使用電子票證又可免費轉乘當地客運一段票（或享基本里程免費）優惠。

國光客運指出，場站與車輛都有定時清潔消毒，乘客上車前一律落實實聯制、測量額溫並加強手部消毒，具備完整疫苗保護力駕駛全程戴口罩。中央流行疫情指揮中心維持大眾運輸開放短暫飲食現行規定，國光客運提醒，乘客可以在維持社交距離前提下迅速飲食，飲食後需馬上恢復戴上口罩。（編輯：張芷瑄）1110330

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族