早安世界》房租補貼適用對象增3倍多 7月起申請、4類族群可加碼
房租補貼申請條件放寬50萬戶受惠 4類族群可加碼
行政院院會3月31日通過擴大租金補貼專案，放寬民眾申請房租補貼的條件，並納入頂樓加蓋租屋族等，受惠戶數從目前的12萬戶增加到50萬戶，補貼總金額由57億元提高至300億。針對青年、新婚、育兒家庭與經濟弱勢另有加碼補助。蔡英文總統表示，去年台灣經濟成長創下11年新高，除了擴大租金補貼，也會持續升級各項社福政策，租金補貼將在7月開始受理、10月開始入帳。（看完整報導）
本土境外雙創今年新高 台中婚宴群聚延伸至金門
中央流行疫情指揮中心3月31日公布新增87例COVID-19本土病例，152例境外移入病例，二者都是今年單日新高。本土病例當中有75例與已知群聚有關，基隆小吃店群聚占22例最多，有12例感染源待釐清，包括一名在屏東發病確診的花蓮護理師，病毒量高。新北市中和某公寓與台東卑南家庭群聚基因定序結果相同，兩案併為同一群聚。台中婚宴群聚新增9例確診，足跡分布全台多個縣市，金門縣也因此群聚出現首例本土個案。另外，舉辦婚宴的台中市VVG餐廳因未落實實聯制登記，將遭市府開罰1.5萬元。（看完整報導）
今起冷空氣南下中部以北低溫14度 清明連假先濕冷後漸暖
中央氣象局表示，今天起冷空氣南下，4月2、3日最冷，中部以北低溫約攝氏14度、部分地區可能更低；2日開始的清明4天連假前兩天受華南雲雨區影響，全台有雨，北部、宜花及中部山區可能有較大雨勢。預計4月4日起天氣逐漸轉好，剩北部、東半部有局部短暫雨，中南部零星降雨，接下來到7日的水氣是逐日減少。（看完整報導）
太魯閣號出軌49死懲罰性賠償1.5億 台鐵首例
發生在2021年4月2日的台鐵太魯閣號事故造成49人罹難，在事故週年前夕，交通部3月31日證實，罹難者家屬應獲懲罰性賠償，由台鐵支付新台幣1億5043萬元，這是台鐵首度被主管機關要求支付懲罰性賠償金。罹難家屬委任律師陳孟秀表示，家屬在意的並非賠償金額，而是台鐵有沒有被處罰。（看完整報導）
經濟部月底前提出強化電網10年計畫 預算千億元起跳
經濟部將推動強化電網千億預算計畫，經濟部次長曾文生表示，預計4月底前列出計畫項目，包含設施改善、工程建設等，以趕上明年的預算程序。根據經濟部「強化電網千億預算計畫」報告，具體措施將以「推動分散電網工程」為主要方向，並分6大面向進行。曾文生說，預計10年內完成短中長期強化電網韌性建設工程。（看完整報導）
中國堅決不譴責俄國侵略 官媒展開反美輿論攻勢
俄羅斯入侵烏克蘭所引發的戰爭持續超過1個月，中國未依美歐國家要求譴責莫斯科發動戰爭，而是將矛頭對準美國。繼人民日報指美國是俄烏戰爭的的始作俑者，新華社3月31日起發出6篇評論，聲稱要「澄清事實，回擊美方的不實之詞」，並指美國「趁火打劫」，環球時報承認俄烏戰事造成軍人和平民死傷，並且有數百萬烏克蘭人成為難民，但說美國向烏克蘭提供軍援，是「不斷在背後遞刀子」。（看完整報導）
俄烏談判後戰火仍未歇 傳蒲亭不再聽信俄軍將領
俄羅斯和烏克蘭代表3月29日談判後，俄方承諾縮減攻擊烏克蘭的力道，但戰事仍然激烈，沒有跡象顯示俄羅斯有意履行談判時許下的承諾。白宮聯絡室主任貝丁菲爾德引用美國情資表示，蒲亭覺得被俄國軍方誤導，如今已不再信任手下將領。英國情報機關「政府通訊總部」主任佛萊明則說，在烏克蘭的俄軍士氣低落，拒絕執行命令甚至自毀裝備，俄軍戰略「頻頻失利」，幕僚卻不敢對總統蒲亭據實以告，此說法與白宮的情資相互呼應。（看完整報導）
分析：蒲亭藉和談爭取時間 對基輔不會死心
微軟國家廣播公司（MSNBC）有線電視頻道在報導中指出，俄羅斯可能在藉著與烏克蘭的談判換取時間，以便重整部隊並重新發動攻擊，因為俄國總統蒲亭相信可以重演當年讓車臣淪為廢墟之後扶植傀儡政權的戲碼。日前俄方具體宣稱將縮減對基輔和北部大城切爾尼戈夫的戰事規模，但切爾尼戈夫隔天就遭到砲火攻擊，證明外界的懷疑有其道理。（看完整報導）
上海分兩半封城不管用 改採「全域靜態管理」
人口達2600萬的中國第一大城上海市3月28日起分兩批次「封控」，但官方30日深夜發布，因應COVID-19疫情，採取「全域靜態管理」、全員核酸篩查、全面疫調排查、全民清潔消殺等綜合防控措施，以盡早實現「社會面清零」。上海官員並就疫情防控「認錯」；中共上海市委副秘書長馬春雷表示，對感染者大幅增長的情況準備不夠充分，一些防控措施執行不到位，誠懇接受批評。（看完整報導）
林昀儒鄭怡靜不敵法國組合 WTT挑戰賽混雙亞軍
台灣桌球黃金混雙林昀儒與鄭怡靜3月31日在世界桌球職業大聯盟（WTT）球星挑戰賽混雙冠軍戰，以0比3不敵法國組合袁嘉楠與勒班森，拿下亞軍。台灣選手這次在WTT球星挑戰賽收穫不少，除了混雙亞軍外，林昀儒與廖振珽、鄭怡靜與李昱諄各自拿下男、女雙亞軍，而陳思羽除了與黃怡樺搭檔勇奪女雙季軍外，女單同樣並列季軍作收。（看完整報導）
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