東華大學一學生確診 全校線上授課至16日

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國立東華大學6日指出，接獲地方衛生單位通知，校內出現COVID-19確診個案，緊急宣布即日起至16日暫停實體上課，改採線上遠距教學。（圖取自facebook.com/pg/ndhu.page）

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（中央社記者張祈花蓮縣6日電）國立東華大學今天發布訊息指出，接獲地方衛生單位通知，校內出現COVID-19確診個案，緊急宣布即日起至16日暫停實體上課，改採線上遠距教學，職員也採居家辦公。

國立東華大學校長趙涵㨗告訴中央社記者，昨天晚間接獲衛生單位通報，校內一名女學生經PCR採檢陽性，確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），同住姊姊也是在校職員，目前快篩陽性，仍在等待PCR採檢結果，校方正積極配合疫調。

國立東華大學上午發布訊息指出，即日起至16日起暫停到校實體上課，一律採線上遠距教學方式進行授課，依疫情發展滾動式調整防疫措施。

東華大學指出，校內職員工上班方式也採居家辦公，各一級單位每日居家辦公人數以該單位現有員額1/2比例為原則，每次以一個工作天為期限。（編輯：謝雅竹）1110406