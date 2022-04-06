校園防疫會更嚴或放鬆 潘文忠：視疫情滾動調整

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（中央社記者陳至中台北6日電）朝野立委關注校園停課標準和防疫措施，是會更嚴格，還是走向「與病毒共存」而放鬆。教育部長潘文忠今天表示，目前仍延續過去的標準，會與指揮中心密切研商，視疫情發展滾動調整。

立法院教育及文化委員會今天邀請潘文忠專案報告「大學合併之問題與檢討」，多名立委質詢時，都關注近期國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展，對校園防疫政策的影響。

國民黨籍立委林奕華表示，教育單位與家長對防疫較為謹慎，但另一方面，政府慢慢走向「與病毒共存」，防疫措施可能走向放鬆。國民黨籍立委萬美玲也提及，過去中小學是2名師生確診全校停課，後來改成「2班」有師生確診才全校停課，但縣市政府近期執行停課措施時，仍採取過去的嚴格標準。

對此，潘文忠表示，中央訂的防疫規範，縣市政府一定要落實，不能更為寬鬆。但如果考量區域性的疫情狀況，是可採取更嚴格的管制措施。

潘文忠表示，因應這一波本土疫情，目前仍延續過去的停課標準和校園防疫措施。至於未來整體會放寬或趨嚴，還是要由中央流行疫情指揮中心定調，教育部會密切關注相關政策。

另外，民主進步黨籍立委張廖萬堅表示，近期學生確診人數持續增加，尤其國小學生沒打疫苗，學校基於慎重，更常實施預防性停課，連帶影響家長須請假照顧，應考慮比照去年發放孩童家庭防疫補貼。

潘文忠表示，學校對學生確診都非常慎重，停課措施會減少對家長的干擾，例如預防性停課幾天後，狀況解除就立即復課。至於是否發放防疫補貼，則要配合政府整體政策。

民進黨籍立委陳秀寶問及，即將舉辦的大甲媽祖遶境活動，部分縣市規劃開放校園操場供香客休息，引起家長擔憂。潘文忠表示，學校如要開放校外人員進出，尤其是「不特定對象」，須依照相關防疫指引，預先擬定出一套管理方法。（編輯：陳政偉）1110406