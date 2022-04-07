高雄港連假後上工前快篩 回收過9成皆陰性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣港務公司依高雄市政府發布「清明連假期間防疫守則」，針對上班日進入高雄港區工作人員執行快篩，港務公司董事長李賢義（右4）6日視察快篩站運作情形。（港務公司提供）中央社記者曾以寧傳真 111年4月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄7日電）高雄港務分公司5、6日連續兩天在中島商港區設置快篩站，提供進入中島區工作但未備有家用快篩試劑人員快篩，共提供1萬1887劑試劑，截至中午回收率90.27%，快篩結果皆為陰性。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，台灣港務公司依高雄市政府發布「清明連假期間防疫守則」，針對上班日進入高雄港區工作人員執行快篩，自6日中午起，需持5日以後家用快篩陰性證明照片(或醫院檢測報告)，始能進入高雄港區作業。

台灣港務公司董事長李賢義昨視察快篩站運作情形，指示高雄分公司執行上工前快篩作業後，應持續協助航港局加強港區登船人員各項防疫措施，確保登船人員檢查站清消區域設備完整及港區公廁等公共場域定時清消。

依航港局訂定港埠登船防疫規定，針對引水人、驗船師、船舶修理等必要登船人員有規範防護裝備，並定期進行核酸檢測(PCR)或快篩追蹤，以防範人員因登船遭感染將病毒帶至社區。

高雄港務分公司強調這次執行快篩，是針對一般進港人員依「清明連假期間防疫守則」上工前快篩；登船人員仍應依航港局訂定追蹤頻率進行PCR或快篩追蹤。

高雄港務分公司也再次提醒港區相關業者與從業人員，港區開工前篩檢是以自備或高雄分公司提供家用快篩試劑自行篩檢，篩檢後將健保卡、快篩結果同時拍照並寫上日期作為進港查核證明，如未在港區進行快篩者，應自行購買快篩試劑進行快篩並拍照供進港時查驗。（編輯：孫承武）1110407