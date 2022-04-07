台南增5確診有5校停課 黃偉哲：醫療量能足夠

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（中央社記者張榮祥台南7日電）台南市今天新增5例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，同時有4所國中小學及1所大學停課；台南市長黃偉哲表示，目前台南市醫療量能是足夠的。

黃偉哲今天下午在台南市COVID-19防疫記者會公布台南市新增案25431、案25437、案25589、案25693、案25862等5例確診病例，其中較讓人注意的是案25589及案25431等2名分屬不同高科技廠商員工。

不過，黃偉哲也說，台南市14家專責醫院584床中，佔床僅16床，加護病房43床及負壓隔離病床110床，佔床數是0，台南醫療量能是足夠的。黃偉哲同時呼籲企業員工至少3天1次自主快篩，進行風險管理，以保障安全和健康。

台南市政府衛生局長許以霖則公布5例確診病例足跡，他指出，案25431是新市區20多歲男子，已接種3劑疫苗，Ct值12.9，1日至3日接觸新北市確診病例案25149、案25150、屏東案25436，4日出現喉嚨不適及咳嗽症狀，5日發燒，採檢確診。

案25437是歸仁區10多歲女大學生，在台南就學，已接種2劑疫苗，Ct值16.3，1日至4日返回高雄住家，接觸家人案25176，5日出現咳嗽及喉嚨痛症狀，6日因案25176被匡列隔離，採檢確診。

案25589是善化區20多歲男子，已接種2劑疫苗，Ct值13.9，2日至4日接觸案25693，兩人曾出遊北部，5日出現喉嚨痛症狀，6日發燒採檢確診，足跡明確，曾前往善化區拉亞漢堡、新市區丹丹漢堡等處。

案25693是東區20多歲男學生，已接種2劑疫苗，Ct值24，5日出現喉嚨痛、流鼻水及鼻塞症狀，6日採檢確診，曾前往東區浜家咖哩屋、東區哈胖high胖育樂店等處所。

案25862是麻豆區50多歲男子，已接種3劑疫苗，Ct值34.9，無症狀，2日曾出席麻豆北玄宮平安宴，和高雄市案24795足跡重疊，4日至6日有高雄市活動史，6日採檢確診，感染途徑待疫調。

另外，台南市有5所學校因疫情而停課，包括歸仁區長榮大學、東區忠孝國中、勝利國小、崇明國小、安南區安順國小。（編輯：謝雅竹）1110407