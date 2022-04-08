桃園新增25例本土個案 10例感染源不明

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（中央社記者葉臻桃園8日電）桃園市今天新增25例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案。桃園市政府表示，其中10例感染源尚待釐清，其餘都已完成匡列採檢。

桃園市政府今天傍晚發布新聞稿表示，25例本土個案中，有7例為居隔期間陰轉陽個案，8例與其他縣市確診者接觸、匡列採檢確診，上述15例有明確感染來源，社區感染風險較低；其餘10例感染來源尚待釐清。

桃園市政府衛生局長王文彥表示，7例居隔期間陰轉陽個案，包括與大潭電廠相關1例（案25965）、網購凡美工作室相關2例（案25964、案25970）、與基隆確診者接觸再衍生至聯邦銀行者2例（案25967、案26241）、與新北柔道場接觸者衍生2例（案26138、案26139）。

另外8例與其他縣市確診者相關部分，皆有明確感染來源為案26136、26242、26243、26244、26135、25971、25972、25973。

王文彥指出，10例感染源待釐清部分，其中3例為大學生（案25961、25963、26240），其中2人因為出現症狀採檢確診，1人是曾有花蓮旅遊史，返回桃園採檢確診。

其中6例（案25962、25966、25969、26140、25974、26239）是職場要求員工清明連假返回職場前快篩時陽性、採檢確診。

其中1例為桃園某職場1名外籍移工（案26137），4月7日出現症狀採檢確診，衛生局已安排該職場採檢122人，並針對同棟宿舍及同部門移工共38人送至集中檢疫所隔離。

市府表示，在桃園區中路運動公園、中壢區中正公園、觀音區金湖市民活動中心、八德區八德綜合大樓及平鎮區龍岡大操場天幕球場旁，共開設5處社區採檢站，市民若足跡與確診者重疊，或自覺有必要，可攜帶健保卡前往採檢。（編輯：方沛清）1110408