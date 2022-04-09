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氣溫逐日回升 白天暖熱早晚涼溫差大

2022/4/9 08:08（4/9 08:19 更新）
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氣象局表示，9日各地高溫再上升一些。圖為民眾在大湖公園樹蔭下搭了小帳篷，享受舒適天氣與親子時光。（中央社檔案照片）
氣象局表示，9日各地高溫再上升一些。圖為民眾在大湖公園樹蔭下搭了小帳篷，享受舒適天氣與親子時光。（中央社檔案照片）
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（中央台北9日電）氣象局表示，今天隨著風向轉成偏東風，各地高溫再上升一些，西半部天氣轉為更穩定，大多為晴到多雲的天氣，只有東半部地區雲量較多，偶爾有局部短暫雨，不過降雨較短暫、空檔也較長。

中央氣象局指出，午後因為熱力作用，在西半部山區也有零星短暫陣雨的機會。

溫度方面，夜晚清晨各地低溫約攝氏17至21度，而白天高溫西半部可以到28、29度，東半部雲量較多，則為26、27度，各地大多感受溫暖偏熱，但早晚較涼、日夜溫差大，早出晚歸還是建議加件外套。

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另外，氣象局說，夜晚清晨馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車交通請特別注意；風力方面，恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼易有較強陣風；東半部沿海有長浪發生的機率，海邊活動請多加留意。

至於今年第1號颱風「馬勒卡」，氣象局表示，今天凌晨2時位於鵝鑾鼻東南東方3080公里的海面上，未來會先朝著西北的方向移動，之後北轉往日本南方海面前進，距離較遠，對台灣天氣無直接影響。（編輯：李錫璋）1110409

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