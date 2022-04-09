台南新增6例確診 和台灣祭、花蓮及高雄相關

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（中央社記者張榮祥台南9日電）台南市今天新增6例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，分別和屏東墾丁「台灣祭」、花蓮奧斯卡餐廳及高雄雅閣私人會館群聚相關。

台南市長黃偉哲今天在COVID-19防疫記者會指出，台南市新增6例確診病例中，2例是學生，曾一起參加屏東墾丁「台灣祭」；3例和花蓮奧斯卡餐廳相關，屬家庭共同出遊；1例和高雄雅閣私人會館相關，她的1名家人已確診。

台南市衛生局長許以霖公布確診病例足跡，案26523是歸仁區20多歲女子，Ct值16.1，2日和案26524一起參加「台灣祭」，5日出現鼻塞、喉嚨痛症狀，7日採檢確診。案26524是20多歲男子，Ct值33.15，6日出現發燒、流鼻水，7日採檢確診。

2人曾前往高鐵台南站星巴克、7-11、歸仁區樂美小館、仁德區加里屋、歸仁區加賀屋、東區正忠排骨飯、阿德精緻甜甜圈、儒家花生仁湯、歸仁區7-11。

案26525是歸仁區30多歲女子、已接種3劑疫苗，Ct值23.12，無症狀；案26526是歸仁區30多歲女子，已接種2劑疫苗，Ct值11.2，7日出現喉嚨痛；案26527是歸仁區20多歲女子，已接種2劑疫苗，Ct值13.9，6日出現全身倦怠。

3人於2日至5日都有花蓮活動史，3日晚上曾前往奧斯卡餐廳用餐，和確診者足跡重疊，6日起到過台南三井OUTLET、東區波哥茶飲、台南遠百店豆腐村、北區好市多等。

案26782則是北區30多歲女子，未接種疫苗，Ct值13.2，5日接觸高雄案25872，8日出現發燒、喉嚨痛症狀，採檢確診，曾前往北區好市多、安南區李記麻辣涼麵。

另外，新北市個案25321、案25322、案25323，3日、4日曾到台南市遊玩，活動範圍包含白河區萬里長城、海王子庭園餐廳、新營區天鵝湖水上公園、台灣菸酒隆田酒廠展售中心、歸仁區台南三井OUTLET、四草綠色隧道等地。

台北市20多歲男子案25495，3月31日曾自行駕車前往東區育樂街10號美食館、麻豆區阿蘭碗粿。（編輯：郭諭儒）1110409