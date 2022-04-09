花蓮美式餐廳群聚再增21人 接種站出現排隊人潮

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設置於花蓮火車站的疫苗接種站9日下午2時起提供莫德納疫苗接種服務，營運時間還沒到現場就已出現排隊人潮，開站僅10分鐘現場號碼牌就超過200號。中央社記者張祈攝 111年4月9日

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（中央社記者張祈花蓮縣9日電）花蓮奧斯卡美式餐廳群聚案持續延伸，今天再增21人確診，從顧客延伸到接觸者、家人，年紀最小僅2歲，目前已累積66人確診，染疫人數持續擴大，花蓮火車站前接種站出現排隊人潮。

花蓮縣政府下午召開記者會，由花蓮縣長徐榛蔚、花蓮縣衛生局副局長鍾美珠說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情相關訊息，今天新增24例，其中21例是美式餐廳群聚延伸，3例為外縣市匡列者。

鍾美珠表示，奧斯卡美式餐廳群聚新增21例確診者包括表演工作者、計程車司機、房務員、民宿老闆，除了顧客染疫，也向外擴散到確診個案家人，包含2名2歲女童及5歲女童。

花蓮縣衛生局疫調，確診者足跡包括好樂迪花蓮店、東大門夜市、九乘九文具行、光南大批發、法明禪寺修平糧堂、家樂福花蓮店、多家超商及小吃店。

徐榛蔚指出，因美式餐廳群聚延伸包含1名5歲女童，就讀的蒙特梭利幼兒園全園11日至15日停課，另外，自強國中也新增1名學生確診者，目前尚未列案號，確診學生班級11日至20日停課10天，全校11日預防性停課。

因縣內確診個案仍在上升，帶動疫苗施打人潮，花蓮縣衛生局統計截止至7日，連同週末於花蓮火車站增設的施打站及合約醫療院所，累積超過3000多人接種，其中2400多人施打追加劑。

花蓮火車站施打站下午2時起至晚間8時提供莫德納疫苗接種，今天開站時間還沒到，已經出現排隊人潮。王姓縣民因太太將臨盆，趁假日到火車站施打追加劑，沒想到晚10分鐘到，就排到200多號，為避免群聚，他決定平日再到合約醫療院所施打。（編輯：黃世雅）1110409

花蓮奧斯卡美式餐廳群聚案持續延燒，9日再增21人確診，花蓮縣長徐榛蔚（左）、衛生局副局長鍾美珠（右）下午在記者會中說明最新疫情狀況。中央社記者張祈攝 111年4月9日

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