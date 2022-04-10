吳德榮：11日雙颱成形 對台不具威脅

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輕颱馬勒卡預計11日增強為中颱，逐漸轉向日本南方海面移動；在菲律賓東方近海的熱帶低壓預估升格為颱風，將與馬勒卡產生藤原效應。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者張雄風台北10日電）氣象專家吳德榮今天表示，輕颱馬勒卡預計明天增強為中颱，逐漸轉向日本南方海面移動；另外在菲律賓東方近海的熱帶低壓預估明天升格為颱風，將與馬勒卡產生藤原效應，但對台灣不具威脅。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱馬勒卡在關島南南西方海面，強度逐漸增強，11日將跨過中度颱風門檻，半徑擴大；目前朝西北前進，12日轉北，13日起轉向北北東，在日本南方海面大迴轉。

吳德榮指出，菲律賓東方近海另一熱帶性低氣壓明天將發展為「輕颱」，與馬勒卡的相對距離逐漸接近，透過分析顯示，雙颱產生藤原效應、有逆時鐘互繞的現象，不過一大一小維持不久，小環流將併入「馬勒卡」的大環流內而消失，兩者對台灣皆不具威脅。

吳德榮提到，至於部分模式模擬第3個在南海發展的熱帶擾動，目前尚無跡象。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，今天至13日西半部晴朗穩定、清晨有霧，東半部偶有局部短暫降雨，午後山區亦有零星降雨；白天暖熱早晚涼、日夜溫差大。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，14日清晨鋒面抵達，天氣轉變，中部以北降雨、氣溫降，北台灣偏涼，各地早晚微冷；下半天鋒面快速通過，天氣逐漸好轉。

吳德榮說，15、16日受東北風影響，各地大多晴朗穩定，唯北海岸、東北部有零星短暫降雨，氣溫逐日微升，白天北台略偏涼、南舒適，各地早晚微冷。（編輯：張銘坤）1110410