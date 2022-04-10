未來一週天氣13日分水嶺 前穩定後降溫有雨

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中央氣象局表示，11日各地多雲到晴，天氣穩定，只有迎風面東半部局部短暫陣雨，午後西半部山區有短暫陣雨。圖為大小朋友把握假日好天氣，戴好口罩到新北熊猴森樂園遊憩。中央社記者吳家昇攝 111年4月10日

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（中央社記者張雄風台北10日電）氣象局表示，今天形成的颱風梅姬可能會併入颱風馬勒卡，將往日本南方海面移動，對台灣無直接影響；未來一週在13日之前天氣穩定，13日晚間起轉有雨，預估14日降溫約7、8度。

中央氣象局預報員林定宜告訴中央社記者，輕颱馬勒卡目前距離鵝鑾鼻東南東方約1829公里的海面上，有增強趨勢，未來可能會變中度颱風，路徑先由西北西轉西北，再轉向日本南方海面移動。

另外，輕颱梅姬約在鵝鑾鼻南南東方1330公里海面上，目前中心在緩慢打轉，未來可能會併入馬勒卡；雙颱對台沒有直接影響，由於距離遠，間接影響也有限。

氣象局表示，颱風梅姬可能會併入颱風馬勒卡，將往日本南方海面移動。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

林定宜表示，明天是東南風的環境，各地多雲到晴，天氣穩定，只有迎風面東半部局部短暫陣雨，午後西半部山區有短暫陣雨；夜晚清晨稍涼，各地約攝氏19至22度，白天西半部31至33度，東半部28至30度，要注意日夜溫差。

林定宜提醒，13日之前金門、馬祖地區全天性會有霧或低雲，西半部夜晚清晨也易有局部霧或低雲，影響能見度；12、13日東半部地區及恆春半島可能有長浪發生。

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林定宜指出，穩定的天氣會持續至13日白天，13日晚間至14日有鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部高溫下降約7、8度，其他地區高溫略降；北部、東半部及中南部山區轉為有局部短暫陣雨的天氣，其他地區多雲到晴。

林定宜提到，15日至17日都受東北季風影響，但水氣減少，各地大致多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部會有零星短暫雨；預估低溫約17度，高溫約22、23度。（編輯：管中維）1110410