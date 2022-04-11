參山處推部落遊程 隨原住民獵人入南庄秘境探險

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交通部觀光局參山國家風景區管理處11日表示，今年輔導5家部落旅遊業者，媒合旅行社推出部落主題遊程，由當地部落族人親自導覽解說，還可享用原鄉道地美食。（參山國家風景區管理處提供）中央社記者管瑞平傳真 111年4月11日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）苗栗縣南庄地區不只有老街觀光，交通部觀光局參山國家風景區管理處今年輔導5家部落旅遊業者，媒合旅行社推出部落主題遊程，可跟著原住民獵人深入體驗部落生活故事。

參山國家風景區管理處今天透過新聞稿指出，位於獅頭山風景區的南庄地區，有著泰雅族的石壁部落、鹿場部落與賽夏族人的蓬萊部落、八卦力部落以及瓦祿部落等。

參山處表示，即日起推出3套部落主題遊程，包括賽夏神靈傳說一日遊、賽夏泰雅日出石壁部落森遊會一日遊及部落森遊會二日遊，將串聯南庄地區泰雅族與賽夏族特色據點，由當地部落族人親自導覽解說，還可享用原鄉道地美食。

參山處指出，規劃於蓬萊線的賽夏神靈傳說一日遊程，將帶遊客走進八卦力部落的嘎嘎歐岸園區，探知賽夏部落歷史記憶，遊客可親自製作蕨類植栽、穿戴賽夏族臀鈴體驗原住民舞蹈；餐點部分，在那伊魯灣餐廳可自己著手石板烤肉料理，品嚐來自蓬萊部落開發的故事飯包。

至於東河線的賽夏泰雅日出石壁部落森遊會一日遊，由當地原住民獵人帶領遊客進行鹿場部落巡禮及分享原民狩獵技巧，分辨山豬、山羌等足跡。

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過程中，可探訪日警紀念碑、面壁思過休息站，瞭解石壁部落過往今來，再走進昔日老東河派出所「瓦祿原民小舖」，一窺早年住民的山居生活，其中，原民手作工坊的編織教學及部落耆老穿著族服衣飾巡禮東河部落，更是特別體驗。

參山處指出，民眾也可直接報名部落森遊會二日遊程，一次賞玩2路線所有遊程景點，深度體驗泰雅族與賽夏族原鄉生活。這3套主題遊程可搭配國旅券優惠使用，相關訊息可至「趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山」臉書（Facebook）粉絲頁查詢。（編輯：戴光育）1110411