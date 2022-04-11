早安世界》高風險區域將發公費家用快篩 800萬劑供應契約洽談中
高風險區域將發公費家用快篩 800萬劑供應契約洽談中
因應COVID-19輕症化，自主快篩重要性大增，有立委呼籲籌組快篩國家隊。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中10日表示，正著手研擬800萬劑家用快篩供應契約，盼讓價格更平價。此外，指揮中心擬追加購買至少10萬人份的輝瑞口服藥，購買與到貨進度備受矚目，陳時中表示，這兩天應該會有好消息。陳時中也表示，未來會將各地區分為不同風險等級，並在高風險區域提供公費家用快篩試劑，新措施預計11、12日公布。（看完整報導）
全台新增431例新北最多 南投夫妻染疫285天零確診破功
國內10日新增431例COVID-19本土病例，其中以新北市143例最多。另新增4例中度症狀個案，其中1例女性年僅50多歲，完全沒打過疫苗。新增確診病例中有2例為南投的一對夫婦，代表南投縣285天零確診紀錄破功，這對夫妻曾和新竹確診者接觸，居家隔離期間丈夫出現咳嗽症狀後，與妻子先後接受採檢確診。為加速COVID-19科技疫調，疫情指揮官陳時中表示，將開始推廣社交距離APP，未來可能要求公務員或參加演唱會的民眾出示APP，加速染疫個案接觸者的採檢速度。（看完整報導）
張惠妹6日演唱會累計3觀眾確診 台北市籲自主篩檢
歌后張惠妹演唱會爆發群聚，台北市衛生局10日表示，有一名6日坐在特B區的觀眾9日確診，匡列周遭40人居家隔離並採檢後，再發現2名同行友人染疫，市府籲參加那場演唱會的民眾自主篩檢。衛生局指出，這3人除了演唱會外，還有其他共同活動史，衛生局已繼續進行疫調並再匡列接觸者，針對演唱會已發送7300多則簡訊通知足跡重疊對象進行自我健康監測，並呼籲曾到現場參加活動的民眾自主快篩，若呈陽性就直接聯絡居住地的衛生單位。（看完整報導）
中國各地封路上千萬貨車司機被困物流受阻 上海居民飢餓現人道危機
中國官方10日通報新增病例數2萬6462例，疫情持續延燒，許多省市為防堵疫情封閉境內高速公路，導致全國沿海省分大片地區物流陷入癱瘓，上千萬名司機進退不得，影響中國逾四分之三的貨運量，更有駕駛嚎啕大哭訴苦求援。中國上海自4日展開全民一日普篩後，COVID-19病例數仍迭創新高，官方通報，9日新增2萬4943陽性病例，累計感染者已逾17萬例。越來越多民眾在中國社群媒體上表示，擔心餓死人的事件出現在一線城市上海，從台灣移居上海的演員李立群透過抖音，為當地一處「沒米下鍋、孩子餓肚子」的社區聲援。（看完整報導）
法總統大選首輪投票馬克宏領先 24日與極右派對手一決勝負
法國總統大選首輪投票10日登場，根據兩大民調公司晚間11時公布的資訊，現任總統馬克宏以大約28%的得票率領先排名第二的極右派候選人雷朋（得票率約23%），兩人依選舉規定將於24日第二輪投票決定勝負。（看完整報導）
強生、澤倫斯基街頭漫步受熱烈歡迎 俄軍屠殺平民出現更多證據
烏克蘭當地官員說，基輔附近被俄軍占領數週的村莊布佐瓦9日發現數十名烏克蘭平民陳屍溝渠。隨著俄國移轉作戰重心，烏克蘭總統澤倫斯基的顧問表示，基輔已準備好在烏東與俄軍「大戰一場」。另一方面，英國首相強生9日親訪基輔，允諾軍援烏克蘭，並和澤倫斯基在多名武裝人員保護下一同漫步街頭，受到行人歡迎，其中一人看到強生激動地說：「我們需要您」。另外，烏俄第3度傳出換俘消息，烏方表示，12名烏克蘭軍人及14名平民獲釋歸返；俄方表示，換回的俘虜中有4名俄羅斯國營核子企業人員和一些軍人。（看完整報導）
瑞典國會與歐洲議會訪團11人抵台 12日與蔡總統視訊會議
「台灣-瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」10日下午5時23分抵達桃園機場，展開為期5天的訪問行程。總統府發言人張惇涵10日說，總統蔡英文10日上午依照防疫指引進行快篩，結果為陰性，目前健康狀況良好；蔡總統原訂於12日接見「台灣-瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」，將改為視訊會議，並由副總統賴清德接見訪團。（看完整報導）
張安樂率眾鬧大甲媽祖遶境活動 檢方發傳票不排除將制拘提
台中大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎9日晚間行經彰化市永安路時，統促黨總裁張安樂率領黨員接轎時遭警方擋下，警方要求張安樂等人拿出大甲鎮瀾宮的「疫苗3OK」卡，否則不准進入管制區接轎，雙方發生推擠衝突，造成3名警員受傷，警方逮捕6人。警政署長陳家欽說，已成立專案小組，一定追究到底，是否有紅色勢力介入造成衝突也是偵辦重點。彰檢10日晚間發傳票通知張安樂等人到案說明，並指出有多名幫派分子涉案，張安樂等人如無正當理由拒不到案，將強制拘提。（看完整報導）
曾俊欣穆西亞網賽男單封王 奪第3座ATP挑戰賽冠軍
20歲的台灣網球好手曾俊欣10日在西班牙穆西亞挑戰賽男單決賽以6比4、6比1擊敗斯洛伐克選手貢博斯，收下生涯第3座世界職業網球協會（ATP）挑戰賽冠軍。曾俊欣透露，他在決賽的發球上有很大的突破，有把自己最好的一面發揮出來。他也開心直呼，這次勝利，對他而言意義重大。（看完整報導）
佐佐木朗希19K完全比賽 連續三振13人破日職高懸64年紀錄
日本職業棒球千葉羅德海洋隊20歲投手「令和怪物」佐佐木朗希10日投出日職睽違28年的「完全比賽」，且連續三振13名打者，改寫高懸64年的紀錄，單場總計飆出19K則是追平日職紀錄。（看完整報導）
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