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北部14日午後轉多雲偶雨 北台灣15日高溫降至21度

2022/4/13 17:31（4/13 20:47 更新）
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中央氣象局表示，15日起東北季風影響至18日，北台灣高溫約21、22度，預計19日起逐漸回溫。圖為新北市三重三和菜市場，民眾口罩戴好戴滿前來採買。中央社記者趙世勳攝 111年4月13日
中央氣象局表示，15日起東北季風影響至18日，北台灣高溫約21、22度，預計19日起逐漸回溫。圖為新北市三重三和菜市場，民眾口罩戴好戴滿前來採買。中央社記者趙世勳攝 111年4月13日
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（中央社記者張雄風台北13日電）氣象局表示，今晚至明天上半天中部以北、東半部易有局部短暫陣雨，明天午後漸緩，高溫降至攝氏24、25度；15日起東北季風影響至18日，北台灣高溫約21、22度，預計19日起逐漸回溫。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，今晚至明天上午受鋒面雨帶影響，中部以北、東半部易有局部短暫陣雨，預計明天中午之後減緩；明天午後中南部轉為偏多雲到晴，北部為多雲偶有雨。

黃恩鴻指出，因降雨影響，北台灣明天高溫約24、25度，中南部變化不大，仍有28至30度左右；15日起至18日受東北季風影響，北台灣高溫降幅較多，約降至21、22度，低溫約17、18度，其他地區降溫幅度不大。

黃恩鴻表示，15日在桃園以北、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴、午後山區有短暫陣雨；16日至18日水氣減少，迎風面基隆北海岸，東半部有零星短暫雨，其他地區多雲到晴、午後中南部山區有局部短暫陣雨；另外18日大台北地區可能有零星短暫雨。

黃恩鴻說，19、20日冷空氣減弱，會緩慢逐漸回溫，各地仍是多雨到晴，東半部有零星短暫雨，午後中南部山區則是短暫陣雨。

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黃恩鴻提醒，金門、馬祖及今晚西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意路況及航班資訊；明天馬祖、東半部及恆春半島沿海可能有長浪發生。

根據氣象局資訊，今年第1號颱風馬勒卡約位於鵝鑾鼻東南東方1740公里的海面上，持續以東北到北北東的方向往日本東南方海面前進。黃恩鴻說，近期北方高壓勢力較強，目前在台灣南方的大低壓帶尚未觀察到其他熱帶系統發展的跡象，未來的情況氣象局會持續觀察。（編輯：陳政偉）1110413

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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