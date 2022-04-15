東北風增強 北台轉涼東部北部局部雨

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（中央社台北15日電）中央氣象局表示，今天東北季風影響，北台灣溫度再下降，高溫約攝氏20至22度，清晨低溫也稍降到18、19度，整天溫度變化小、感受較涼，而其他地方則影響較小，只有高溫略降一些。

中南部及花、東預估為27至30度，感受較溫暖，而清晨低溫為20至22度。

氣象局說，降雨方面，因東北季風增強，水氣增多，迎風面的桃園以北及東半部地區降雨機率增高，有局部短暫雨的機會，其中基隆北海岸及大台北山區降雨會較明顯、持續，整日為陰雨的天氣，而新竹以南地區則天氣變化不大，還是為多雲到晴，且午後在中南部山區有局部短暫陣雨的機會。

氣象局指出，上午台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，且下午起風力將增強到9至10級強陣風，其他地區亦有較強陣風，鄰近海域亦有較大風浪；東半部及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

至於颱風「馬勒卡」，氣象局說，清晨5時位於台北東方1930公里的海面上，持續往日本東南方海面前進。（編輯：李錫璋）1110415