更多編輯台推薦新聞：
確診者醫療分流新制 醫院僅收治滿70歲、中重症等4類個案
生活

確診者醫療分流新制 醫院僅收治滿70歲、中重症等4類個案

疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產
產經

疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產

停課標準放寬新北支持、台北高雄微調 各縣市措施一覽
生活

停課標準放寬新北支持、台北高雄微調 各縣市措施一覽

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
CIA：俄侵烏恐終將動用核武 美國不能掉以輕心
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣2/58

東北風增強 北台轉涼東部北部局部雨

2022/4/15 08:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北15日電）中央氣象局表示，今天東北季風影響，北台灣溫度再下降，高溫約攝氏20至22度，清晨低溫也稍降到18、19度，整天溫度變化小、感受較涼，而其他地方則影響較小，只有高溫略降一些。

中南部及花、東預估為27至30度，感受較溫暖，而清晨低溫為20至22度。

氣象局說，降雨方面，因東北季風增強，水氣增多，迎風面的桃園以北及東半部地區降雨機率增高，有局部短暫雨的機會，其中基隆北海岸及大台北山區降雨會較明顯、持續，整日為陰雨的天氣，而新竹以南地區則天氣變化不大，還是為多雲到晴，且午後在中南部山區有局部短暫陣雨的機會。

氣象局指出，上午台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，且下午起風力將增強到9至10級強陣風，其他地區亦有較強陣風，鄰近海域亦有較大風浪；東半部及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

至於颱風「馬勒卡」，氣象局說，清晨5時位於台北東方1930公里的海面上，持續往日本東南方海面前進。（編輯：李錫璋）1110415

延伸閱讀
初四冷空氣南下 北部、東半部局部短暫雨東北風環境迎風面局部雨 其他地區多雲到晴東北風環境迎風面局部雨 早晚稍涼
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀