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迎客運回溫 台灣虎航招募上百名機師及空服員

2022/4/15 16:29
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（中央社記者汪淑芬台北15日電）台灣虎航今天宣布，航空客運漸回溫，即日起招募上百名機師及空服員。

台灣虎航發布新聞稿指出，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，近2年暫停人才招募，隨著疫苗施打率逐漸提升，多國開始正視與病毒共存並決議開放邊境，台灣虎航再度徵才，迎接客運市場回溫。

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台灣虎航說，這次預計招募人數上看百名，招募培訓機師、有經驗的正/副機師、商用機師等職缺，培訓機師招募時間即日起至6月30日，凡為大學以上畢業不限科系、無須航空相關工作經歷、多益750分以上，且符合民航局航醫中心體檢標準及台灣虎航需求者都可報考。商用機師的招募時間則為4月18日起至5月31日。

客艙組員（空服員）的招募時間為4月25日至5月8日，報名資格為大學以上畢業或具應屆畢業資格、多益550分以上，通過資料審核者，安排於5月21日、22日初試；5月28日、29日複試，錄取者於下半年分批報到。（編輯：管中維）1110415

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