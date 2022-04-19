苗栗縣增12確診 9例集中竹南頭份

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（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）苗栗縣今天公告新增COVID-19確診12例，除苑裡鎮1名高球場桿弟、苗栗市2名軍職人員外，其餘9人均分布在竹南及頭份。

縣政府透過新聞稿表示，新增12名確診者，1例為苑裡鎮49歲高爾夫球場女桿弟案36533；苗栗市男性軍人案36534、37028，因於外縣市服役營區有疫情，至醫院採檢確診。

縣府表示，其餘9例分布於竹南及頭份地區，其中竹南鎮有新南國小3學童、康乃薾幼兒園2幼童。

縣府說明，新南國小4年級男童（案37465、CT值19.5）與外縣市確診教練有接觸史，昨晚確診，就讀同校6年級的哥哥（案37828、CT值25.5）昨天深夜採檢報告出爐呈陽性；另名1年級女童（案37827、CT值26.7）昨天因發燒且校內有疫情至醫院採檢，今天上午通報確診。

康乃薾幼兒園2確診案37462、37461是一對兄弟，為昨天確診者案36138同住家人。

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縣府指出，另有4名個案，分別為竹南鎮37歲男性案37463曾至桃園市KTV唱歌；竹南鎮29歲女性租屋者案37826曾返回屏東，昨天發燒就醫採檢通報確診；頭份市45歲男性案36536於外縣市電子廠上班，為14日公告確診者的丈夫，居家隔離因轉陽個案；頭份市21歲男性案37464為昨天公告確診宜蘭服役軍人的弟弟，居家隔離前採檢確診。

縣府並公布確診個案公共場所足跡，包含高鐵站、竹南火車站、夜市、白沙屯拱天宮、竹南運動公園及銀行、超商、診所、餐飲店、補習班等，皆完成清消。（編輯：方沛清）1110419