早安世界》疫調範圍將縮小僅匡列4類接觸者 居家隔離擬減至7天
疫調範圍將縮小僅匡4類接觸者 居家隔離擬減至7天
國內23日新增4126例COVID-19本土病例，沒有死亡個案，但新增1例重症與10例中症，其中6人沒打疫苗。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中邀6個高風險縣市首長開會，決議未來採「重點疫調」，僅匡列同住親友、同班同學、同辦公室、同工作場域等4類密切接觸者，以加快疫調匡列速度，與會首長對居家隔離縮短為7天也有共識，將於25日再次開會討論，並由專家做出政策建議。（看完整報導）
逾20萬劑莫德納疫苗抵台 輝瑞BNT採購即將簽約
國內COVID-19本土疫情升溫，防疫指揮官陳時中23日表示，22日施打超過16萬劑疫苗，下週還有100多萬劑莫德納疫苗抵台，輝瑞BNT疫苗採購合約也即將簽訂。今年第4批採購莫德納疫苗約20.04萬劑23日晚間運抵桃園國際機場，效期到7月29日，完成檢驗封緘後將供民眾接種。（看完整報導）
北海道觀光船通報進水失聯恐已沉沒 26人生死未卜
日本一艘載有26名乘客與船組員的觀光船23日下午在北海道知床半島海域通報將沉沒後失聯。海上保安廳及警方緊急派遣多艘巡邏船及直升機救援，救難直升機抵達事發海域後暫未發現觀光船蹤影，26人仍生死未卜。（看完整報導）
俄軍攻下烏東42小鎮但進展有限 高階軍官透露對摩爾多瓦野心
俄烏戰事進入第58天，烏克蘭承認俄國目前在烏東已奪下約42個村鎮，但英國國防部表示，儘管俄軍活動增加，「過去24小時內並未取得重大進展，烏克蘭的反擊持續阻礙他們的行動」。俄國總統蒲亭近期表示戰略重點為拿下烏東頓巴斯地區，然而一名俄軍高階將領指出，俄國目標之一是「完全控制頓巴斯與烏克蘭南部」，如此俄國就能控制烏克蘭在黑海的所有港口，並且連接摩爾多瓦一個有眾多俄裔居民的分離地區，摩爾多瓦外交部為此召見俄國大使表達關切。（看完整報導）
專訪／烏克蘭學生嚮往台灣樂土 到中研院延續求學路
烏克蘭遭俄軍入侵，上千萬人民生活、工作與學業一夕生變，台灣政府與研究機構伸出援手，幫助一批烏克蘭學者和學生來台延續研究和課業。最早抵台的3名學生說，相較於中國表面中立但暗中支持俄國，台灣聲援烏克蘭並且提供實際援助的消息透過媒體傳播，讓烏克蘭人「很有感」，相信戰爭結束之後，烏克蘭會重新檢視與中國和台灣的關係。（看完整報導）
上海方艙醫院升級為定點醫院 北京新疫情已隱匿傳播一週
上海疫情持續延燒，官方22日展開「騰換擴容行動」，將多家原本收治無症狀、輕症患者的方艙醫院，改造升級為定點醫院。中國首都北京市疫情也現波動，近兩天共新增15例本土確診病例，初步調查顯示疫情已隱匿傳播一週，並涉及學校、旅行團和多個家庭。（看完整報導）
短片「四月之聲」記錄上海封城亂象 中國網路瘋傳網管急刪
記錄上海因疫封城下各種次生災害的短片「四月之聲」，近日在中國網路瘋傳，這部6分鐘的影片以空拍畫面為背景，並配上近3週來各種封控亂象的對話錄音，包含市民的抱怨、民眾目擊寵物狗因主人確診乏人照顧而被防疫人員當街以鏟子打死、居民集體怒喊「發物資」等。影片上架後隨即面臨網路審查和刪帖，但仍有人不斷轉傳。（看完整報導）
昆山停工再延長 台廠4月訂單遞延力拚不斷鏈
中國大動作防疫清零，封控管制措施嚴格。江蘇省昆山市政府最新疫情通告宣布，再延長管制7天至4月27日，導致欣興等台資大廠計劃好的復工準備臨時喊卡。業者坦言，廠內雖採封閉式生產，但原料存貨所剩不多，4月訂單將往後遞延，但在其他廠區支援下，預估5、6月出貨進度應可追回來，還不至於讓生產「斷鏈」。（看完整報導）
和碩龜山廠停工估逾500人確診 聯發科3員工確診
桃園市長鄭文燦23日表示，和碩龜山廠移工群聚案估將有超過400至500人確診。和碩表示，目前仍在採檢作業中，將全力配合地方政府防疫指示，龜山廠產線停工中，尚不確定何時復工。新竹市政府衛生局23日證實IC設計大廠聯發科有3名員工確診，聯發科回應說，疫情對公司運營無重大影響。（看完整報導）
中南部降冰雹 氣象局：台灣春夏劇烈天氣時易發生
嘉義、台南、高雄及玉山（南投）等地23日都降下冰雹，民眾驚呼，紛紛拍下如彈珠般大小的冰雹。中央氣象局說，這是台灣在春、夏季對流發展旺盛時，很容易發生的一種固態降水，通常是在劇烈天氣下產生，跟天氣寒冷而下雪的情況不一樣。（看完整報導）
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