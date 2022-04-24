早安世界》疫調範圍將縮小僅匡列4類接觸者 居家隔離擬減至7天

防疫指揮官陳時中23日邀6縣市首長開會，決議未來疫調僅匡列同住親友、同班同學、同辦公室、同工作場域等4類密切接觸者，匡列對象也從原本發病前4天減為發病前兩天的接觸者，以縮小範圍並加快匡列速度。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）