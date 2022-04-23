烏克蘭猛烈反擊 俄軍在烏東攻勢減緩幾無進展

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（中央社基輔23日綜合外電報導）烏克蘭和英國官員今天表示，俄羅斯部隊正在烏東頓巴斯（Donbas）地區加緊進攻，意圖全面占領這片烏國工業心臟地帶；不過在烏軍猛烈反擊下，俄軍攻勢減緩，幾乎原地踏步。

烏克蘭武裝部隊參謀總部在晨間戰況更新時表示，俄羅斯持續進攻，意圖全面控制構成頓巴斯的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）地區，並尋求拿下兩地和克里米亞（Crimea）之間的陸上通道，包括將俄軍圍困的馬立波（Mariupol）市內殘存烏軍勢力清除。

烏軍參謀總部指出，烏軍過去24小時在上述兩個地區擊退俄軍8次攻擊，摧毀了9輛戰車、18輛裝甲車、13輛軍車、1輛油罐車和3個火砲系統。

烏軍參謀總部在臉書（Facebook）專頁還表示：「俄羅斯占領者的部隊正在重新集結。俄國敵人繼續對軍事和民用基礎設施發動飛彈和炸彈攻擊。」

盧甘斯克州州長海岱（Serhiy Haidai）今天表示，俄軍砲擊波帕斯納（Popasna），造成2人死亡。

海岱在Instagram發文稱：「除了市內數週以來持續巷戰，俄軍還經常對住宅大樓和私人房屋開火。就在昨天，當地居民承受了敵人5次砲擊…並非所有人倖存。」

英國國防部表示，儘管俄軍活動增加，但他們「過去24小時內並未取得重大進展，烏克蘭的反擊持續阻礙他們的行動」。

英國國防部還說，由於烏克蘭的抵抗，俄羅斯仍未取得空中或海上控制；而儘管俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）宣告在馬立波贏得勝利，但「激烈戰鬥仍在持續，令俄國奪取該市的企圖受挫，因此進一步減緩他們在頓巴斯期望的進展」。

烏克蘭官員指出，俄羅斯已從馬立波抽調十幾支精銳部隊，以加強在頓巴斯其他地方的攻勢；其餘部隊則繼續努力將馬立波殘存烏軍困在他們最後據點亞速鋼鐵廠（Azovstal）裡。

蒲亭據稱已下令部隊不要攻入鋼鐵廠殲滅烏軍，而是將其封鎖，顯然是想迫使他們投降。馬立波市長辦公室昨天通報，俄軍不停攻擊躲在廠內的2000名烏克蘭戰士。

市長顧問安德瑞尤申科（Petro Andryushchenko）說：「他們每天對亞速鋼鐵廠投下幾枚炸彈。戰鬥、砲擊、轟炸不停歇。」

烏克蘭國家安全與國防委員會（National Security and Defence Council）秘書丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）表示，烏克蘭部隊曾在黑夜掩護下，利用直升機成功將武器送入亞速鋼鐵廠。

他還說，總體而言，克里姆林宮已將10萬多人大軍及來自敘利亞和利比亞的傭兵投入烏克蘭戰鬥，且每天都在增派更多部隊。

丹尼洛夫表示：「我們的處境很艱難，但我們的軍隊正在保衛我們的國家。」（譯者：楊明暐/核稿：張正芊）1110423