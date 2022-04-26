機師工會指防疫標準未放寬 擬至指揮中心靜坐抗議

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（中央社記者張雄風台北26日電）桃園市機師職業工會今天表示，相較國內防疫漸鬆綁，機師仍是受最嚴格限制一群人；籲請疫情指揮中心正視並立即研議改善，否則不排除近日將號召會員及其家屬前往靜坐抗議。

中央流行疫情指揮中心於COVID-19疫情記者會上公告最新的相關防疫規範，桃園市機師職業工會今天發布新聞稿表示，機組人員至今仍然是全台受到最嚴格限制的一群人。

工會指出，自2年前疫情開始，即已採取「執勤防疫泡泡」模式，亦即機組員於他國外站一落地入境起，即全程要求執行高規格防疫措施（全程配戴口罩、手套、護目鏡、清消等），抵達外站機場後，由防疫專車直接移送至外站旅館進行檢疫，使用一次性房卡，直至下次再次執勤前，完全不得離開房間。

工會以此刻國內疫情為例，截至4月24日，確診人數已約達5萬7020人，確診率持續上升至超過萬分之24.5。而根據政府數據統計，4月1日至4月24日入境旅客總人數為4萬5156人，入境確診總人數2856人，確診率達6.32%，而飛航機組員2年來數十萬人次境內外往返，至今被列為境外移入確診人數僅40餘人，確診率僅約萬分之2到萬分之3左右。

工會強調，所有的事實與數據都證實「執勤防疫泡泡」機制下，機組員染疫風險與比率，非僅遠低於一般入境旅客，現階段同樣遠低於國內一般民眾，卻仍然是全台受到最嚴格限制的一群人。

工會比較在指揮中心最新放寬的防檢疫規範中，不僅已經可以「一人一室」隔離，更是最短僅須隔離3至4天，即可解除隔離；相對的，機組員即便完全未確診，竟然仍需在打滿3劑COVID-19疫苗後且符合更加嚴格的「1人1戶」資格，才得返家，否則，仍須被迫集中在檢疫所或公司防疫宿舍。

工會提到，自去年底至今，人數僅3000人左右的機師，即已傳出3起猝逝悲劇，而因為難以就醫而延誤治療的案例近日更是頻傳。

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工會聲明，倘若指揮中心無法在近日內立即研議、具體承諾對上述完全不符合比例原則、不符合邏輯與科學依據的機組員防檢疫措施進行改善，根據機師工會日前針對會員所發出的問卷已顯示，至今已有超過700位機組員或其家屬，表達願意配合工會發動集體行動表達抗議。

在機組員防檢疫措施未參照境內標準進行合理調整前，機師工會近日將正式規劃發動集體行動，號召會員與會員家屬前往包圍指揮中心抗議，直到獲得政府具體承諾改善為止。（編輯：陳政偉）1110426