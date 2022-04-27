參考日本討論解除口罩？陳時中：會走向軟性要求

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北27日電）日本近期有意討論解除口罩時機，疫情指揮中心決定國內延長戴口罩防疫措施至5月底，何時取消口罩規定受矚，指揮官陳時中認為，戴口罩應維持久一點，但會走向軟性要求。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情進入社區流行階段，本土疫情將持續升溫，經綜合評估疫情情勢，中央流行疫情指揮中心今天下午疫情記者會宣布，現行戴口罩等防疫措施仍維持至5月31日，運動、拍照、外出時有飲食需求等，得免戴口罩，但唱歌仍維持須戴口罩。

有媒體提問，指揮中心及專家小組曾以日本作為參考範本，將密切接觸者居家隔離從10天縮短至「3＋4」天，日本研擬的取消戴口罩，台灣是否再借鏡，但陳時中表示，口罩是防疫重要措施，可讓疫情傳播速度變慢。因此建議口罩策略維持久一點，但會從比較剛性要求走向軟性要求。

隨著國內疫情持續升溫，外界希望中央設置陽性率地圖，但陳時中表示，理解民眾想趨吉避凶的心態，但以現階段本土單日近萬例的情況，不可能再像過去清零時期，提醒民眾勿前往高風險地區，因為每個地方都可能暗藏風險，善用社交距離APP比公布陽性率更有效。

另外，本土疫情持續，台北農產運銷公司確診者已超過百人以上，為避免染疫人數影響拍賣，果菜批發市場擬採「以篩代隔」政策，盼中央核准，陳時中重申，這是認定的問題，農委會認為有必要就把計畫寫好，報上來就會展開討論。

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媒體詢問，有可能接到教召的民眾擔心，教召期間多人同寢室共處，造成群聚風險，中央是否考慮制定停辦標準，陳時中認為，不會因出現疫情，就沒有國防需要，教召染疫輕症比例更高，軍中如何落實防疫將是關鍵。

邁入防疫與經濟兼顧「台灣模式」，指揮中心近期不斷鬆綁防疫標準，今天宣布自5月1日起，國籍航空長程航班機組人員，已接種疫苗追加劑且滿14天，檢疫天數縮短為3+4天，健保卡職業別註記可否同步取消受矚，陳時中表示，組員執勤染疫確診率低於一般入境旅客，會儘速展開相關研議。（編輯：陳政偉）1110427