機組歸隊抒解供電 夜尖峰備轉率將重回黃燈

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（中央社記者曾智怡台北28日電）近日用電連續刷新4月歷史新高，夜尖峰備轉容量率僅約2%至4%，亮供電警戒橘燈；不過，台電今天表示，隨中火7號機、通霄1號機歸隊，挹注共100萬瓩電力，夜尖峰備轉容量率將逾6%，重回黃燈區間。

近日天氣炎熱，又逢疫情升溫，居家辦公、上課人數激增，用電量可觀，連續兩天刷新4月用電新高。昨天尖峰用電發生在下午2時左右，達3599.6萬瓩，實際備轉容量率7.51%，亮出供電吃緊的黃燈，夜尖峰備轉容量率則約4%，供電燈號由黃燈轉為代表供電警戒的橘燈。

根據台電資訊，今天預估備轉容量率為9.83%，預估尖峰備轉容量為350.8萬瓩，供電燈號續亮黃燈；截至下午4時40分，實際用電量為3460.1萬瓩，電力使用率為94%。

台電主管表示，下午用電負載比昨天低50、60萬瓩，尖峰用電也減少約20萬瓩，且台北又開始下雨，將抑低整體用電。

隨著太陽下山，光電消減至零，夜尖峰備轉容量率將下修，台電主管預估，備轉率將比昨天的4%來得高，原因在於破管維修的中火7號機已經修復、且併聯滿載，挹注55萬瓩電力，加上通霄複循環1號機其中一台約45萬瓩歸隊，合計共100萬瓩，等於增加約3%備轉容量率，「6%不會有問題」。

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迎戰即將到來的炎夏，台電表示，今年水情佳，水力機組可適時支援；另外，機組將於5月陸續回歸供電系統，目前除大觀二廠1號機及天輪5號機組已完成歲檢修工作，和平1號機預計30日完成大修，中火10號機、大潭5號機等也都會在5月份陸續歸隊。

台電強調，將隨時掌握電力供需變化狀況，即時因應並確保穩定供電，即使整體用電負載提升甚多，但日間有太陽光電量挹注系統供電能力，夜尖峰時段必要時也可啟動抽蓄水力、輔助服務、需量反應及用電大戶支援應變等多元措施，確保穩定供電。（編輯：翟思嘉）1110428