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北台灣濕冷白天20度 外出留意強陣風

2022/5/2 09:04（5/2 09:47 更新）
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中央氣象局表示，2日水氣明顯偏多，各地都容易下雨。圖為北部地區民眾撐傘外出。（中央社檔案照片）
中央氣象局表示，2日水氣明顯偏多，各地都容易下雨。圖為北部地區民眾撐傘外出。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北2日電）氣象局今天表示，東北風及南方雲系影響，針對北北基、台中發布大雨特報；根據氣象局網站，截至上午8時本島平地最低溫為中市大甲攝氏12.8度，估北台灣高溫也只有18至20度。

中央氣象局上午發布大雨特報，東北風及南方雲系影響，基隆北海岸及台北市、台中市山區有局部大雨發生，請注意。

根據氣象局網站，今天截至上午8時，本島平地最低溫為台中市大甲區12.8度、新北市石門區13.1度、桃園市楊梅區13.4度。

氣象局表示，今天東北季風及南方雲系持續影響，水氣明顯偏多，各地都容易下雨，並且要留意較大雨勢發生，外出務必攜帶雨具。中部以北及宜蘭低溫15、16度，其他地區18到20度；高溫方面在北台灣也只有18至20度，其他地區約21至25度。

氣象局提醒，東北風明顯偏強，台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9到10級強陣風，其他沿海空曠地區也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。（編輯：戴光育）1110502

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