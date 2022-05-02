台鐵公司化 王國材：政院版草案與工會版差距不大續協商

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（中央社記者吳哲豪彰化2日電）台鐵企業工會昨天發起不加班活動，交通部長王國材今天指出，明天起台鐵局長會繼續和工會協商，政院版與工會版的公司化草案差距沒想像中大，他會繼續努力，建立共識。

王國材南下來到台鐵田中車站，了解「高鐵彰化站與台鐵田中站轉乘接駁計畫」推動進度；在聽取簡報前，王國材也接受媒體聯訪，針對台鐵企業工會昨天發起不加班活動作出回應。

王國材指出，針對昨天火車停駛，民眾雖有小埋怨，但整體狀況來說還OK，但民眾權益還是受到損害，明天起台鐵局長會繼續和工會進行協商，行政院版的公司化草案與工會版差距沒想像中那麼大，他會繼續努力，在立法院朝野協商前建立起共識。

王國材說，不管是他還是行政院長，目標一致，大家都希望台鐵員工權益獲保障，能有更好的未來，台鐵列車準點又安全；當然公司化會有一些員工不如意的地方，像是中華電信、中華郵政在公司化時也有遇到問題，但他和工會目標一致，就是要讓台鐵更好。

王國材指出，台鐵公司化對土地做了很多鬆綁，就是希望台鐵未來副業收入能像日本一樣，增加到5成以上，不是要炒土地，台鐵有240多個車站，每個車站都在精華區，他有信心能讓台鐵經營更好、永續經營，不用怕高鐵競爭。（編輯：陳仁華）1110502