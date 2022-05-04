大學隔離宿舍量能不足 可申請集中檢疫所安置

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教育部表示，當學校已調度隔離宿舍但仍不足時，可申請集中檢疫所床位安置學生。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者許秩維台北4日電）因應大專生確診人數漸增，教育部規劃隔離檢疫宿舍調度補助方案，當學校已調度隔離宿舍但仍不足時，已徵得指揮中心同意，可申請集中檢疫所床位安置學生。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，大專校院本土確診學生已逾4400人，近日台北教育大學、台灣大學等校因隔離空間不足，傳出學生被安置在廚房、會議室、帳棚等。

教育部日前公布，居檢「3+4」方案期間，教職員工及學生以「不到校」為原則，輕症確診、居家隔離者以「返家」照護及隔離為原則，僅例外情況可留校。因應大專防疫空間不足，教育部昨天邀各大學防疫長召開線上會議，並提供隔離檢疫宿舍調度補助方案。

根據教育部規劃，學校協助確診個案返家、調度一般宿舍或洽租校外旅館、整備符合規定的隔離或檢疫宿舍者，可向教育部申請補助；調度的隔離或檢疫宿舍，以達學校宿舍總床位數5%為原則，且需維運到這學期末；隔離宿舍補助每床新台幣1萬元，檢疫宿舍補助每床5000元。

教育部提到，學校若已規劃並調度隔離宿舍，但遇突發疫情，導致宿舍容額不足以安置學生時，已徵得中央流行疫情指揮中心同意，可申請將學生安置集中檢疫所，請學校先向地方政府申請集檢所床位，如遇困難可向教育部反映，轉請指揮中心協調。

大學為調度隔離或檢疫宿舍，短期內如需健康的住宿生配合先移宿校外，教育部也已洽詢交通部同意，可協助訂租學校附近旅館。（編輯：戴光育）1110504