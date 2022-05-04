更多編輯台推薦新聞：
小馬可仕善用社群媒體年輕選民挺 問鼎菲律賓總統呼聲高
國際

小馬可仕善用社群媒體年輕選民挺 問鼎菲律賓總統呼聲高

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級
產經

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理
生活

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
快篩陽即確診免外出PCR 居家隔離檢疫及自主防疫等3類對象適用
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
新聞專題
COVID-19疫情整理包22/265

111.55萬劑莫德納抵台 效期至8月20日

2022/5/4 14:21（5/4 14:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
今年第7批莫德納疫苗111.55萬劑4日運抵桃園國際機場。中央社記者葉臻攝 111年5月4日
今年第7批莫德納疫苗111.55萬劑4日運抵桃園國際機場。中央社記者葉臻攝 111年5月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北4日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布，今年第7批採購COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納（Moderna）疫苗111.55萬劑抵台，效期至今年8月20日。

陳時中今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會表示，今年第7批採購莫德納疫苗111.55萬劑，今天下午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。

陳時中說，這一批新到貨的疫苗會盡快提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。本批效期至2022年8月20日。台灣已於2021年7月22日與美國莫德納公司簽署2年共3500萬劑COVID-19疫苗供應合約，今年預定供應2000萬劑疫苗。

今年到目前共有793.51萬劑到貨，分別為首批1月25日151.21萬劑、第2批2月15日140.48萬劑、第3批2月27日122.46萬劑、第4批4月23日20.04萬劑、第5批4月27日137.16萬劑、第6批5月3日110.61萬劑及本批111.55萬劑。（編輯：吳協昌）1110504

延伸閱讀
首批兒童BNT疫苗2000劑抵台 用於實驗與檢查兒童該打COVID-19疫苗嗎？批准莫德納理由為何？各國經驗一次看COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看台灣核准莫德納用於6至11歲 各國兒童疫苗政策一次看防Omicron重症及死亡 陳秀熙提精準住院分流等3建議莫德納疫苗自購137.16萬劑到貨 效期至7/3北市調查國小生疫苗接種意願 粗估人數25日出爐美CDC開綠燈 全面批准莫德納疫苗供18歲以上接種
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀