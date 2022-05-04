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COVID-19疫情整理包22/265
111.55萬劑莫德納抵台 效期至8月20日
2022/5/4 14:21（5/4 14:34 更新）
今年第7批莫德納疫苗111.55萬劑4日運抵桃園國際機場。中央社記者葉臻攝 111年5月4日
（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北4日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天公布，今年第7批採購COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納（Moderna）疫苗111.55萬劑抵台，效期至今年8月20日。
陳時中今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會表示，今年第7批採購莫德納疫苗111.55萬劑，今天下午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。
陳時中說，這一批新到貨的疫苗會盡快提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。本批效期至2022年8月20日。台灣已於2021年7月22日與美國莫德納公司簽署2年共3500萬劑COVID-19疫苗供應合約，今年預定供應2000萬劑疫苗。
今年到目前共有793.51萬劑到貨，分別為首批1月25日151.21萬劑、第2批2月15日140.48萬劑、第3批2月27日122.46萬劑、第4批4月23日20.04萬劑、第5批4月27日137.16萬劑、第6批5月3日110.61萬劑及本批111.55萬劑。（編輯：吳協昌）1110504
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