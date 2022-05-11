捕熊鷹遭法辦 來義狩獵文化協會：獵殺是禁忌

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（中央社記者李卉婷屏東縣11日電）屏東縣來義鄉陳姓男子獵捕一級保育類動物熊鷹遭到法辦，引發部落族人聲援，認為狩獵文化遭到污名化，今天屏東縣來義鄉傳統狩獵文化協會發出聲明表示，獵殺熊鷹是傳統禁忌。

聲明指出，熊鷹傳統上對於排灣族而言，是守護神的化身，獵殺乃傳統禁忌。誤捕致命者，不但須把熊鷹羽全數交予部落領袖處置，還需要依照慣習提供珍貴的家豬在部落祭場進行公開的賠罪儀式，因此一般狩獵者並不會刻意獵殺熊鷹。

協會表示，在林務局與屏東科技大學的輔導下，進行狩獵自主管理試辦計畫及學術研究已4年，除嚴禁不得獵捕熊與熊鷹等瀕危物種之外，自律狩獵公約中還明訂獵物不得出售圖利、狩獵者應遵落實部落傳統獵物分享文化、狩獵者應協助維護山林及生態，以及最重要為狩獵者行為涉及違法時，則依相關法令處置。

協會強調，宗旨在於「承傳排灣族傳統狩獵管理制度，同時維護原住民族基本權益及保育區域內野生動物及其環境，以促進部落永續發展」，協會成員有違反法令或狩獵公約時，最重可除名。

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此外，為推動熊鷹主要食物飛鼠保育，除進行棲地改善外，也主動減少飛鼠獵捕，為了保育熊鷹，協會去年與鄉民共同爭取熊鷹仿真羽毛班在鄉內開設並實際應用在婚慶場合中。

獵捕熊鷹的陳姓男子（56歲）來自屏東縣來義鄉的排灣族白鷺部落盧比黎亞呢家族，6日被保七總隊第八大隊查獲，依違反野生動物保育法送辦，由於陳男向警方稱熊鷹羽是要用來製作頭飾使用，並沒有販售，當地族人出面聲援。（編輯：謝雅竹）1110511