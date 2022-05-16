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COVID-19疫情整理包
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COVID-19疫情整理包2/265

默沙東口服藥3.5萬人份抵台 適用洗腎及長照族群

2022/5/16 21:02（5/16 21:53 更新）
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中央流行疫情指揮中心向默沙東藥廠追加訂購10萬人份抗COVID-19病毒口服藥，其中約3.5萬人份16日晚間運抵台灣，本週起將擴大口服抗病毒藥物領用布點，配送以長照機構、洗腎中心主責醫療院所為主。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年5月16日
中央流行疫情指揮中心向默沙東藥廠追加訂購10萬人份抗COVID-19病毒口服藥，其中約3.5萬人份16日晚間運抵台灣，本週起將擴大口服抗病毒藥物領用布點，配送以長照機構、洗腎中心主責醫療院所為主。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年5月16日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場16日電）疫情指揮中心向默沙東藥廠追加訂購10萬人份抗COVID-19病毒口服藥，其中約3.5萬人份今晚抵台，本週起將擴大口服抗病毒藥物領用布點，配送以長照機構、洗腎中心主責醫療院所為主。

約3.5萬人份口服藥由長榮BR-633班機自美國芝加哥啟運來台，班機晚間6時47分降落在桃園國際機場501停機坪，經靜置消毒後，地勤人員將放置於貨艙的貨物櫃卸下，進行後續通關作業。

指揮中心先前採購輝瑞口服藥（Paxlovid）約72萬人份、默沙東口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir）5000人份，考慮莫納皮拉韋適用於洗腎、長照族群，因此最近和默沙東藥廠簽訂5萬人份加購合約，以及5萬人份開口合約，預估5萬人份藥物將於5月20日以前陸續抵台。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，莫納皮拉韋與其他藥品的交互作用較少，中央規劃本週起將擴大口服抗病毒藥物領用布點，配送以長照機構、洗腎中心主責醫療院所為主，用藥時可以管灌方式服用，適合在長照發生群聚染疫時使用。

住宿型機構住民是染疫及重症高風險群，根據指揮中心統計，今年到昨天為止，長照、護理、精神康復、社福等住宿型機構共有619家出現住民或工作人員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）情況，累計1602名工作人員確診、3063名住民確診。（編輯：唐聲揚）1110516

中央流行疫情指揮中心向默沙東藥廠追加訂購10萬人份抗COVID-19病毒口服藥，其中約3.5萬人份由長榮BR-633班機自美國芝加哥啟運來台，班機16日晚間降落在桃園國際機場，經靜置消毒後，地勤人員將放置於貨艙的貨物櫃卸下，進行後續通關作業。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年5月16日
中央流行疫情指揮中心向默沙東藥廠追加訂購10萬人份抗COVID-19病毒口服藥，其中約3.5萬人份由長榮BR-633班機自美國芝加哥啟運來台，班機16日晚間降落在桃園國際機場，經靜置消毒後，地勤人員將放置於貨艙的貨物櫃卸下，進行後續通關作業。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年5月16日
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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