早安世界》接種3劑密切接觸者擬免居家隔離 配套措施今天公布
接種3劑密切接觸者擬免居家隔離 配套措施今天公布
行政院長蘇貞昌14日同意鬆綁「3+4」居家隔離條件，確診者的密切接觸者若打滿3劑疫苗加快篩陰性，可免居家隔離，預計16日上路。中央政府15日與縣市討論防疫政策調整，部分縣市長呼籲，密切接觸者如果已接種3劑疫苗，應放寬隔離強度，將醫療資源用於確診者。疫情指揮中心指揮官陳時中表示要研擬完整接種3劑疫苗者改採「類0+7」，16日公布相關配套。（看完整報導）
中部以北今低溫探16度 明溫度回升由濕轉乾
受滯留鋒面影響，中央氣象局15日持續發布豪雨特報，指出屏東縣山區有局部大雨或豪雨發生，雲林以南至屏東、台東地區及南投山區有局部大雨。氣象局指出，北部、東北部16日高溫僅18至20度，其他地區約21至24度，至於當日最低溫，中部以北、東北部為16至18度，其他地區19至21度。預測東北季風減弱將在17日至19日減弱，溫度從17日白天起回升，水氣減少，整體來說是由濕轉乾的一天。（看完整報導）
COVID-19口服藥將更便於取得 65歲以上快篩陽經醫評估可投藥
中央流行疫情指揮中心15日預告，未來65歲以上民眾經COVID-19快篩呈陽性反應，即使並非先前公布的居家隔離、自主防疫、居家檢疫等3類對象只要經醫師評估有需要，仍可取得口服藥物。新制擇期上路，相關給藥配套細節將在與地方共同擬定後公布。另外，3類快篩陽性對象如為2歲以下幼兒，雖不符合快篩試劑適用年齡，但執行快篩後結果若為陽性，也適用快篩陽視同確診的規定。（看完整報導）
基隆2歲確診童不治 死因為急性腦炎 轉院調度5家沒病床
國內15日新增COVID-19本土個案持續維持6萬多例，較前一日略升。確診個案中新增19人染疫病逝，皆有慢性病，8人未接種疫苗，指揮中心呼籲符合條件者儘速接種。基隆市一名2歲男童確診COVID-19於14日不治，市府衛生局15日指出，直接死因是急性腦炎合併多重器官衰竭，是否與COVID-19有直接關聯仍待中央判斷。指揮中心說明這名男童轉院聯繫6小時過程，醫院急診都有妥善處理，未延誤治療。（看完整報導）
第4劑COVID-19疫苗哪些人可接種？如何預約？QA一次看
疫情指揮中心16日開放3類對象接種第4劑COVID-19疫苗，包含65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全或免疫力低下且病情穩定者，估計有400萬人符合接種條件，但須與前一劑間隔5個月。該如何預約？可接種什麼廠牌疫苗？中央社整理資訊帶讀者快速了解。（看完整報導）
芬蘭不理會蒲亭恐嚇 正式宣布申請加入北約
俄羅斯一再聲明反對北大西洋公約組織進一步擴充，但揮兵入侵烏克蘭不到3個月，芬蘭已決定扭轉75年來軍事不結盟的政策。芬蘭總統尼尼斯托15日正式宣布，將申請加入北大西洋公約組織（NATO）。北約輪值主席德國表示，一旦芬蘭和瑞典申請加入，將加速批准程序。北約入會申請必須經過現有全部30個成員的國會批准，日前已表態反對的土耳其恐成為變數，芬蘭、瑞典和土國3國外長將在德國開會，化解歧見。（看完整報導）
拜登亞洲行美日峰會在即 擬同意加強合作研發生產半導體
美國總統拜登下週將首度以總統身分訪問亞洲，預定22日至24日訪問日本，可能提出成立由美國主導的經濟圈構想「印度太平洋經濟架構」（IPEF）。美日兩國政府正磋商當拜登與日本首相岸田文雄於23日舉行高峰會時，將針對美日加強合作研發及生產半導體一事達成協議，希望能建立緊急情況下自給自足的體制。（看完整報導）
沖繩回歸日本50週年 美軍基地集中及所得差距成課題
1945年在沖繩發生第二次世界大戰期間太平洋戰場傷亡最慘重的一場戰役，二戰結束後，沖繩被美軍暫管，直到1972年才回歸日本，美軍統治時間長達27年。5月15日是沖繩縣回歸日本50週年，當局在沖繩及東京舉行紀念儀式。駐日美軍設施高達7成集中在沖繩，以及沖繩所得仍跟不上日本本土水準，依舊是回歸50年當下的嚴肅課題。（看完整報導）
印度氣溫飆至攝氏48.5度 連自來水都燙手
印度北部與中部地區近月受到熱浪襲擊，氣溫幾乎都在攝氏40度以上，有時更直逼攝氏49度，農作物嚴重受災，民眾日常生活也大受影響，就連自來水都因燙手而不能馬上使用。面對炎熱氣候，印度民眾除了大清早以及傍晚時分之外，幾乎不會出門。此外，農民的損失也極為慘重，部分地區即因小麥成長受到影響，政府預期收成將減少5%以上，也因此宣布暫停小麥出口。（看完整報導）
大谷翔平大聯盟百轟達門檻 投打兼備成貝比魯斯後第2人
美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊日籍球星大谷翔平15日敲出加入MLB以來的第100支全壘打，是日籍旅美球員第3人，並創下MLB日籍球員最快百轟紀錄。大谷翔平更成為繼傳奇球星貝比魯斯後，達「敲出百支全壘打、投出250次三振」門檻的大聯盟第2人。（看完整報導）
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