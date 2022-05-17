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輝瑞兒童疫苗拚一週檢驗完畢 開打時程未定

2022/5/17 15:54（5/17 16:23 更新）
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圖為醫護人員準備施打疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北17日電）輝瑞BNT兒童疫苗昨天抵台，指揮中心疫情監測組組長周志浩今天表示，將力拚一週內完成檢驗封緘，目前正由教育部調查接種意願，實際開打時程未定。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，單日確診本土病例已連續多天突破6萬例大關，疫苗接種對於降低重症、死亡風險至關重要。

政府採購的第一批輝瑞BNT兒童疫苗約77.76萬劑，昨天上午運抵台灣，將供5至11歲兒童接種，效期至今年9月30日。

中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩今天下午在疫情記者會中表示，輝瑞先前已寄送兒童疫苗樣品，正由食藥署進行相關檢驗，新抵台的疫苗將力拚一週內完成檢驗封緘，目前正由教育部調查接種意願，接種時程還未定。

指揮中心16日起開放65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者接種第4劑COVID-19疫苗，外界好奇是否會再放寬接種範圍。指揮中心指揮官陳時中指出，目前專家僅建議這3類對象接種，暫無擴大接種規劃。

另外，有民眾好奇，曾接種2劑疫苗後的染疫康復者，是否適用「0+7」規定，即被匡列為居家隔離對象後，仍可因打滿3劑而免除隔離。

疾管署防疫醫師陳婉青表示，根據國際間資料，染疫康復後3個月內，再次被感染的機會不高，因此染疫康復後3個月內可免除所有隔離規定，但超過3個月還是有染疫風險，也回歸原有規定，呼籲希望選擇「0+7」的民眾把3劑疫苗打好打滿。

「0+7」規定今天起實施，有家長不滿學校老師也適用，擔心把疾病傳染給孩子。陳時中表示，符合規定者都可適用「0+7」規定，至於學校及職場管理，則依循相關主管單位規定。（編輯：張雅淨）1110517

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