不只珍珠奶茶 泰國青年推廣台灣原葉茶

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泰國人猜也彭（Chaiyaporn Chuchanan）在曼谷開班授課，教導泰國人關於台灣茶的知識，圖為他正在用熱水沖茶葉。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年5月22日

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（中央社記者呂欣憓曼谷22日專電）台灣茶飲在泰國有一定名氣，但多半停留在珍珠奶茶的印象，泰國人猜也彭喜愛台灣茶的細膩和馥郁芬芳，除了自己品茶也開班授課，希望讓更多泰國人認識種類多元的台灣茶。

這是一間隱身在曼谷老城區石龍軍路（Charoenkrung）巷子裡的茶藝店，5個泰國人正聚精會神聽著猜也彭（Chaiyaporn Chuchanan）講解台灣茶的特色，並不時拿起茶杯聞著茶葉香氣，振筆疾書做著筆記。

「這是台灣輕發酵的阿里山高山烏龍茶，大家可以試著用聞香杯感受一下這款茶的香氣。」 猜也彭舉起茶匙將茶湯倒在茶杯裡，讓學生試著聞出和喝出差別。猜也彭接著拿出一張台灣地圖讓學生傳閱，「這張台灣茶地圖上有台灣各地的茶區，每個茶區出產不同特色的茶。」

猜也彭在泰國推廣台灣茶已經3年，他本來的職業其實和茶一點關係也沒有。大約6年前，他到中國蘇州參加茶的展覽，深深受到茶道藝術吸引，回泰國後他成立與茶相關的社群媒體，開始踏入茶道的圈子。

猜也彭喜歡茶香，也喜歡茶道藝術透過儀式展現茶的方式，「茶道對我而言是一種美食、藝術和文化的結合」。

接觸到台灣茶則是另外一道生命的轉折，3年前猜也彭赴台灣旅遊，和不少因為茶而相識的台灣同好見面，猜也彭一邊旅遊一邊上課，也和同好造訪了不少台灣茶園，阿里山、日月潭和梅山都有他的足跡，由於台灣朋友樂於分享資訊，讓猜也彭更想深入鑽研台灣茶葉。

回到泰國後沒多久遇上了COVID-19疫情，無法親赴台灣，猜也彭就自己看書和利用網路與台灣朋友持續交流，猜也彭決定慢慢開始在泰國推廣台灣的茶，剛好朋友在老城區有個店面，就問猜也彭要不要考慮開班授課。猜也彭本來不太有信心，但想試試看，沒想到對台灣茶有興趣的泰國人還不少，就這樣，猜也彭和台灣茶結下了不解之緣。

目前猜也彭推廣的台灣茶葉有碧螺春、文山包種、東方美人、紅玉、凍頂、金萱、鐵觀音等，上課時他會教導學生如何辨識茶葉的形狀和香氣。

被問到為什麼喜歡台灣茶，猜也彭舉例，與產茶大國中國的茶葉相比，台灣茶不只品質好，價格也相對親民，「來自中國的茶品質也很好，但是價格偏高，味道如果和台灣茶比較，相似的等級和味道，台灣茶價格是比較ok的，而且台灣茶味道喝了比較好懂，味道馥郁芬芳。」

儘管台灣飲品在泰國很出名，但泰國人想到台灣茶多半是珍珠奶茶，就算再上一階，喝茶的人最多知道阿里山烏龍或是凍頂烏龍，猜也彭想讓更多泰國人知道，「事實上台灣茶非常多元，我喜歡台灣茶，大概就是喜歡這種味道，想介紹給朋友認識，也把這當成是一個機會去認識也喜歡茶的朋友。」

在學茶品茶過程中帶來平靜，查貼（Chate）是其中一位在學習過程中感受到心靈平靜的學生。他說，他本來就會買茶，想要知道更多關於茶的知識，在泰國有這樣專業的人不多，而猜也彭是少數在做這件事的人。

查貼說，台灣茶味道很細膩，而且在品茶過程中可以感受到製茶者的用心和熱忱，這是他喜歡台灣茶的原因。（編輯：林憬屏/高照芬）1110522

泰國人猜也彭（Chaiyaporn Chuchanan）熱愛台灣茶，在曼谷開班授課教導泰國人關於台灣茶的知識，希望讓更多人知道台灣不是只有珍珠奶茶。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年5月22日

泰國人猜也彭（Chaiyaporn Chuchanan）在曼谷開班授課教導泰國人關於台灣茶的知識，學員在課堂上聞著台灣茶葉的味道。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年5月22日