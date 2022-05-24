端午連假國道客運預售不佳 還有9成多空位

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（中央社記者汪淑芬台北24日電）6月3日至5日為端午連續假期，公路總局今天說，國道客運車票預售不佳，目前還有9成多座位可供預定，鼓勵民眾出遊多搭公共運輸。

公路總局今天發布新聞稿，6月3日至5日端午連假，東西部提供2.9萬班次及99.8萬座位數（部分預售、部分現場銷售），各業者已陸續開始販售預售票，截至5月22日，整體國道客運售出6771張，占可售張數3.93%，其中西部國道客運售出5.15%，東部國道客運售出1.33%，連假期間國道客運還有充裕座位可預訂。

公路總局說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，出遊信心較不足，疫情前，連假前2週，國客運預售票大約可售出2到3成，現在還有9成多空位。

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為鼓勵返鄉出遊的民眾搭乘客運，公路總局於端午連假期間推出多項公共運輸優惠，搭乘87條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折，持電子票證搭乘47條台灣好行路線可享半價；另凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車也可享一段票或基本里程免費優惠。

公路總局近幾年在連假實施東部優惠專案，持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元優惠，花東地區還有「在地有腳」租車優惠及回程最高折抵客運票價200元。（編輯：陳政偉）1110524