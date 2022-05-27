快篩即陽性新制首日確診數？ 陳時中下午說明

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（中央社記者張茗喧台北27日電）國內COVID-19疫情嚴峻，指揮中心昨天起實施「全民快篩陽經確認同確診」，首日確診數受到矚目。指揮中心指揮官陳時中下午2時將開記者會說明疫情及防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，昨天新增8萬1852例本土個案，確診個案中新增333例中重症（中症242例、重症91例），其中104例死亡，中重症及病逝人數皆創下單日新高。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，近期每日新增本土個案數在8萬至9萬例徘徊，顯示疫情仍在高原期，以過去一週趨勢分析，疫情算是平穩，也可能有民眾想搭配新實施的「全民快篩陽經確認同確診」新制，所以昨天才看診，所幸快篩即陽性確診實施後秩序都良好。

昨天新增死亡人數高達104例，本土單日死亡人數首度突破百例，陳時中說，這兩天看來，本土個案死亡率即將超過千分之1，單日新增死亡從前一天的76例攀升到昨天的104例，應該都是顯示5月18日至19日以後每日新增約8萬例確診狀況。

陳時中說，死亡率上升是警訊，會持續注意，預估國內疫情高原期會持續一個月，約有15%至20%人口可能染疫。

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值得注意的是，昨天的重症及死亡個案中，包括2名兒童死亡個案及1例幼兒重症，截至目前，國內累計16例兒童重症，其中7人腦炎；7名兒童死亡病例中，共有5名合併腦炎、1人敗血症及1例家中死亡。

為了提高孩子保護力，輝瑞兒童疫苗25日也正式開打，根據疫情指揮中心統計，首日約2.4萬名孩童接種，後續也將調查私立幼兒園接種意願，協助媒合衛生單位幫忙接種。（編輯：張芷瑄）1110527