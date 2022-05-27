工資給付爭議 勞工忘記打卡雇主不可扣薪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北27日電）勞工工作獲取工資以維持生活所需，勞動部今天盤點5大常見工資給付爭議，其中包含勞工上班忘刷卡被扣薪。勞動部說，如果勞工仍有提供勞務且提出證明，雇主不可以扣薪。

勞動部舉行例行業務報告，勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉會中表示，依照勞動基準法規定，勞工的工資，雇主應全額給付給勞工，目的是為了避免工資被任意扣減，但在實務上仍有雇主不清楚給付規定而違法，最常見的給付爭議有5大類型。

其中，民眾常詢問的工資給付爭議之一為「上班忘記打（刷）卡，公司可以扣薪水嗎」，王金蓉指出，勞動基準法規定雇主有記載勞工出勤紀錄的義務，雇主為了完成這個法定義務，可能會用門禁卡、簽到簿等請勞工打卡。

王金蓉說，雇主要求勞工配合打卡並沒有不行，但勞工如果忘記打（刷）卡，可是確實已經出勤提供勞務且可以提出證明，雇主仍不得以此為由扣發勞工的工資。

第2類則是有民眾收到薪資單後，發現自己因為不符合公司內部規定而被「罰錢」。王金蓉舉例，百貨服務業常見有「神秘客」制度，只要員工績效沒達到或者是離開專櫃上廁所就罰錢，甚至也遇過餐飲業員工來詢問，自己因為送餐時沒有勾選菜已送達，而被雇主扣減該道菜色的金額。

王金蓉指出，雇主雖然可與勞工約定工作時應遵守的紀律、獎懲等規定，但仍必須讓勞工充分瞭解其權利義務事項並避免濫用，且雇主也不可以將「扣薪」作為懲處的手段。

第3類是雇主片面將工資調降，王金蓉表示，依法規規定，勞雇雙方應在勞動契約中約定工資的議定、調整等事項，雇主如果要調整工資的項目、發放標準、數額等，都必須與勞工重新協商合意，但仍常有勞工申訴「雇主未經協商就減薪」、「擅自提高拿到業績獎金的門檻」等。

王金蓉表示，如果雇主未經勞雇雙方協商同意，仍須依照原約定的數額、發放標準給付。

第4類則是有勞工離職後，反映公司因「交接手續沒有完成」、「沒做滿1個月不給薪」等扣發勞工工資或拖延未當下結清、遲遲未給付工資等，甚至要求勞工「回公司領現」才發放工資。

王金蓉提醒，雇主應在勞工離職時就結清工資，並按約定的發放方式給付勞工，最晚也必須在原約定的工資給付日全額給付，才不會違反勞動基準法規定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

最後，第5類則常發生在社福機構及團體，就是要求勞工「回捐」薪資，以捐款的名義每個月從工資中扣除一定金額。王金蓉強調，勞方如果拿到薪資，後續要不要捐是由勞工自己決定，但勞雇雙方不可以約定事前拋棄工資請求的權利，這類「不樂之捐」違反勞動基準法的規定。

王金蓉說，雇主如果違反工資未全額給付規定，經查證屬實，都可以開罰新台幣2萬到100萬元，此外也會公布事業單位姓名等。（編輯：管中維）1110527