柯文哲反中正紀念堂設接種站 陳時中籲體諒父母

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（中央社記者陳昱婷、張茗喧台北1日電）中正紀念堂兒童疫苗接種站今天啟動，由北榮派駐82名工作人員，遭台北市長柯文哲批評浪費醫療人力，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，應體諒父母愛孩子的心。

台北榮民總醫院今天起至5日進駐中正紀念堂第三展廳，開設COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輝瑞兒童疫苗接種站，每天上午8時30分服務至下午5時，預估日量能可以達3000人。

不過北榮統計，首日預約掛號168人、現場掛號201人，共替369人接種，推測應該是因為今天是上班日，家長須工作，無法帶孩子前來導致，且端午連假期間預約接種人數較多，呼籲民眾多加利用。

台北市長柯文哲下午前往博嘉實驗國小視察校園疫苗接種情況後接受媒體聯訪，對於中正紀念堂接種站動員82名工作人員表示，何必讓第一線醫護來這裡卻不曉得要幹什麼、覺得沒意義，雖然叫他們做還是會做，但會不爽在心裡面。

柯文哲強調，設了就設了，沒有必要再講，但重點是，對於醫療人力要節省使用，讓部下去做很有效率的事情就好。

陪同視察的蔡炳坤補充，市府跟北榮每天都有聯繫，有建議為了不要浪費醫療人力，可以準備BNT疫苗替成人接種，因為目前成人疫苗仍是有需求。

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媒體詢問，中正紀念堂接種站是否影響校園接種施打率。柯文哲說，應該不會，學校打流感疫苗已經行之有年，與醫院存在配對關係，本來就有很好的系統。

陳時中下午在疫情記者會中被問及柯文哲認為設站沒必要時表示，大家應體諒父母愛孩子的心，每個父母都希望能夠早點打到疫苗，對每個去接種疫苗的人而言，接種站都有設置的必要。（編輯：李亨山）1110601