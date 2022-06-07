台鐵首推排骨便當造型一卡通 9日開賣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台鐵7日宣布再與一卡通公司合作，開發首款台鐵招牌八角形排骨便當造型的儲值卡，將於9日開賣。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年6月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北7日電）台鐵今天宣布再與一卡通公司合作，開發首款台鐵招牌八角形排骨便當造型的儲值卡，栩栩如生，將於9日開賣。

台鐵發布新聞稿，去年推出首波「EMU900型立體造型一卡通」，創下46秒完售的秒殺紀錄。今年再與一卡通公司合作，以台鐵招牌八角形排骨便當為設計理念，開發首款擬真版的立體便當造型儲值卡。

台鐵說，「排骨便當造型一卡通」是依最受歡迎的八角排骨便當縮小仿製而成，如同真實的便當，主菜經典滷排骨及滷蛋、柳葉魚、花椰菜、炒高麗菜等配菜，立體呈現栩栩如生。

台鐵將於9日鐵路節在台鐵車站各門市和網路商店開賣「排骨便當造型一卡通」，每組售價新台幣390元，每人每次限購3組，網路商店單筆消費滿1500元可享免付運費優惠。（編輯：謝雅竹）1110607