保障公教退撫新制財務安全 全教總籲撥補法制化

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（中央社記者許秩維台北7日電）全教總今天表示，公教退撫新制預計民國112年7月上路，為避免公教人員遇到基金破產、領不到退休金的窘境，呼籲政府啟動逐年撥補，並推動撥補法制化。

考試院與行政院今年3月10日共同舉行記者會，宣布民國112年7月1日後初任公教人員的退撫新制，由確定給付制改為確定提撥制，公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例草案等案也交立法院審議。

全國教師工會總聯合會今天舉行記者會，全教總理事長侯俊良在會中指出，公教退撫新制預計民國112年7月實施，但根據銓敘部「民國112年新退撫制度對退撫基金財務影響報告」，證實退撫基金的財務安全僅約30年，也更加證實全教總主張撥補法制化的重要性與必要性。

侯俊良提到，從銓敘部資料估算，退撫基金可能會於民國140年破產，以110年開始擔任公教人員為例，工作30年後退休，正好遇到公教退撫基金破產的預估時間點，可能面臨退休後退撫基金用罄、領不到退休金的窘境。

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年輕教師代表謝佳榮表示，能成為教師很幸福，不但能實踐理想，還能擁有相對穩定的職涯，但面臨退撫基金可能於自己退休時破產的危機，無疑是對士氣上的毀滅性打擊；請政府啟動逐年撥補，保障退撫基金的財務安全，不要讓教育現場的軍心動盪。

為保障公教人員退休權益，全教總呼籲，政府自112公教退撫新制上路後就啟動撥補，逐年編列預算撥款挹注退撫基金，越早撥補越有助於基金永續，也希望朝野立委能正視退撫基金財務危機，並支持政府撥補法制化。（編輯：陳清芳）1110607