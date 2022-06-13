早安世界》中重症累計破萬例 專家分析入境檢疫一個月後可望再放寬
中重症累計破萬例 專家分析入境檢疫一個月後可望再放寬
國內12日新增5萬643例COVID-19本土個案、中重症426例，其中163例死亡，另新增14例境外移入。新增病例雖下降至5萬多，但中重症無明顯減少，今年累計已破萬。新增的死亡個案年齡介於30多歲至90多歲，皆屬重度感染，其中151例有慢性病史、110例未打滿3劑疫苗，74例未曾接種。對於Omicron BA.4、BA.5亞變種在歐美升溫，是否影響開國門步調，專家樂觀指出，台灣第3劑疫苗打得比其他國家慢、BA.2疫情也流行得比國際間慢，推估未來6個月內群體保護力會維持，如今正是放寬檢疫時機。（看完整報導）
各地今明注意31度以上高溫 15日起防較大雨勢
鋒面逐漸遠離，中央氣象局預估13、14日受西南風影響，中南部可能會有不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後會有局部短暫雷陣雨；各地氣溫上升，西半部及東北部可達31至34度，東南部可能會有焚風，可能會是這週最熱的2天。（看完整報導）
陳時中快篩陽性確診 陳宗彥暫代防疫指揮官
中央疫情指揮中心12日表示，指揮官陳時中上午自覺有症狀，使用家用快篩試劑檢驗，結果為陽性，職務由副指揮官陳宗彥暫代，指揮中心相關接觸者快篩結果均為陰性。行政院表示，院長蘇貞昌以及與陳時中一同出席11日擴大防疫會議與會人員都無症狀。由於陳時中有吸菸史，還曾在立法院備詢時自曝曾裝心臟支架，且年齡大於65歲，均符合重症危險因子。台大感染科醫師黃立民指治療重點在於及早用藥以降低重症，其次是持續觀察病程，在關鍵時給予適當治療。（看完整報導）
澳中防長新加坡會談3年首見 日本要求中國克制在東海活動
澳洲國防部長馬勒斯、中國國防部長魏鳳和12日在新加坡會談，為3年來首見，會談主題包括澳洲巡邏機最近在國際空域遭到中國戰鬥機攔截，與澳洲在太平洋的持久利益。澳中兩國近年來關係因澳洲政府要求獨立調查COVID-19疫情起源，並禁止華為參與澳洲5G網路建設而轉冷，中方更以加徵關稅、中斷紅酒、煤炭等10餘種產品進口作為回應。此外，日本防衛大臣岸信夫12日也與魏鳳和會談，岸信夫對中國與俄羅斯轟炸機5月聯合在日本周邊巡航，向魏鳳和表達「重大憂慮」，並要求中方克制在釣魚台列嶼等東海海域的活動。（看完整報導）
澤倫斯基香格里拉演講 華郵：烏克蘭迄今最挺台言論
烏克蘭總統澤倫斯基11日在新加坡「香格里拉對話」首度公開聲援台灣引起國際輿論關注。美國華盛頓郵報發表專論「澤倫斯基呼籲國際社會在中國發動攻擊前先支持台灣」，內容分析澤倫斯基甘冒著擾亂烏克蘭與中國微妙平衡的風險，堅稱必須勇敢面對侵略者，否則將重蹈歐洲在俄國總統蒲亭出兵攻打烏克蘭的覆轍。為期3天香格里拉對話12日落幕，烏克蘭戰爭及美中關係日益緊繃這兩項議題，幾乎在每場會議中占據主要位置。（看完整報導）
談判破裂韓國卡車司機續罷工 癱瘓工業及港口物流
韓國卡車司機罷工12日進入第6天，由於工會與政府的談判未能就提高薪水的要求取得進展，罷工已造成韓國工業中心和主要港口貨物運輸陷入癱瘓。韓國是半導體、智慧手機、汽車、電池和電子產品的重要供應國，全球供應鏈受中國嚴格清零政策和俄羅斯入侵烏克蘭的影響之後，不確定性因這次罷工再度加劇。（看完整報導）
北京酒吧疫情擴散官員稱防疫比2年前難 鄭州常態採檢釀院所財務危機
北京疫情近日反彈，官方表示，最新的酒吧聚集案已累計166病例，防控難度超過2年前的新發地批發市場疫情，朝陽區13日起又將展開連續3天的區域核酸檢測。另一方面，河南省會鄭州實施常態化核酸檢測，當地社區衛生服務中心的大半醫護得支援做核酸檢測，導致患者求診無門，社區醫院求職的新科醫生因得知現階段只能做核酸採樣，打消求職念頭，讓支援人力更難找。不僅如此，社區衛生服務中心還因當局承諾的各項補貼遲遲不發，出現財務危機。（看完整報導）
法國會選舉首輪投票登場 左翼挑戰馬克宏改革大計
法國國會下議院國民議會選舉首輪投票12日登場，團結一致重整旗鼓的左翼尋求阻撓總統馬克宏的改革大計，近40年來曾出現3次並癱瘓法國政壇的「左右共治幽靈」也再度成為討論焦點。民調顯示，馬克宏的中間派聯盟，與梅蘭雄整合強硬左派、社會黨、共產黨、綠黨而形成的新民眾生態和社會聯盟支持度旗鼓相當，有分析家認為，左翼聯盟不是完全不可能獲勝。（看完整報導）
反送中612行動3週年 六四紀念藝術遭潑漆 港人在台集會高喊加油
香港邊城青年和多個民間團體在反送中612行動3週年這天舉辦集會，期許港人在各地不同位置上繼續為香港努力，齊心對抗極權。同日，在台北市自由廣場展示的六四33週年跨境藝術展作品「恥辱柱」遭人噴漆破壞，涉案19歲李姓男子被捕後供稱因生計和經濟受疫情影響，才洩憤潑漆。恥辱柱是華人民主書院透過公眾集資重建，原版作品不僅紀念六四，也在反送中期間標誌香港追求民主的精神，主辦單位對破壞行為表示強烈譴責，盼追出幕後教唆者。（看完整報導）
疫苗捐贈掀「挺立」熱潮 立陶宛巧克力台灣營收翻倍
從5年前代理進口的露特品項僅個位數，如今已超過50種，將立陶宛百年巧克力品牌露特引進台灣的黃棏躍、陳怡婷夫婦回憶去年立國宣布捐疫苗給台灣後台北專賣店外民眾蜂擁排隊搶購盛況，一筆筆的訂單上特別以中文或立陶宛文附上感謝之意。針對台灣、立陶宛交情突飛猛進，他們坦言相當意外，但也對能助攻「巧克力國民外交」感到欣喜。（看完整報導）
上午8點同步發送電子報！快來訂閱「早安世界」給你最精華的新聞摘要。
若有任何建議請來信告訴我們，想獲得更多最新資訊快來和中央社做朋友。
歡迎訂閱中央社國際新聞電子報，每週三、日發報，掌握世界脈動。
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。