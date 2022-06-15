血庫告急 台大醫院長帶頭處女捐籲國人響應

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（中央社記者沈佩瑤台北15日電）全台血庫量紅燈，又以台北、台中最嚴重，各急缺A型和O型血。台大醫院院長吳明賢今天帶頭挽袖「處女捐」時表示，因疫情捐血減少，但醫療無假期，確診康復後14天，也可加入捐血。

血液安全庫存量為7至10天，4至7天是偏低，4天以下為急缺。台灣血液基金會統計，截至今天上午7時30分為止，全台血庫只夠用4.5天，又以台北急缺A型血、台中急缺O型血最嚴重，各只夠用3.7天、3.5天，其他血型同樣面臨偏低問題。

台大醫院今天起至17日，連續3天的上午10時至下午5時在台大醫院東址大樓旁車道舉辦捐血活動。

台大醫院院長吳明賢上午10時準時現身捐血車旁，他接受媒體聯訪表示，以台大醫院而言，甚至只剩1.5天庫存量，是有史以來最缺，這比缺水缺電還嚴重，很多人以為外科手術才需要用血，其實內科疾病也需要，用血需求橫跨各科室，現在不只台大醫院有缺血問題，而是全國血荒。

吳明賢笑說，今天是他的處女捐，他正好是急缺的A型血，所以帶頭示範，希望大家可以一起來共襄盛舉，捐血一袋、救人一命。

他並提到，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情使得捐血者減少，但急重症病人並不會因為疫情而有假期，雙重狀況造成用血供不應求。

吳明賢表示，假如都沒有症狀、也打過3劑疫苗，其實可以放心捐血，不需太過擔心，確診康復後14天也歡迎捐血。

此外，有關入境檢疫3+4新制今天上路，吳明賢說，他認為對這波Omicron疫情要戒慎而不要恐懼，現在疫苗覆蓋率足夠，可減少重症跟死亡，且也有足夠抗病毒藥物，加上檢驗量能夠，事實上這樣的開放是有準備的開放，而不是躺平的開放。

台大醫院副院長高淑芬今天也現身響應捐血活動。她表示，疫情影響常規醫療，一旦有病人需要用血，將會更加困難，因此號召院內同仁一起捐血，希望病人需要血液的時候能夠不虞匱乏。

她也打破外界迷思「女性不適合捐血」，透露自己平時就有捐血習慣，女性朋友只要身體狀況良好，就可以捐血救人。（編輯：屈享平）1110615