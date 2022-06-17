郭台銘力挺 金門成全國首個布建家用PCR縣市

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永齡基金會創辦人郭台銘（右）17日在金門，與金門縣長楊鎮浯（左）簽署「家用PCR檢測儀合作備忘錄」，郭台銘也允諾待兩岸小三通復航，一定會以金門作為生技產業重點投資地區。中央社記者黃慧敏攝 111年6月17日

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（中央社記者黃慧敏金門縣17日電）鴻海集團創辦人郭台銘今天以永齡慈善教會基金會創辦人名義，與金門縣長楊鎮浯簽署「家用PCR檢測儀合作備忘錄」；縣府表示，金門因此成為全國第1個布建家用PCR的縣市。

合作備忘錄簽署儀式下午在縣府多媒體室舉行。郭台銘分析，今年迄今住宿型服務機構染疫人數超過3萬人、616人去世，染疫死亡率2%，是全台平均千分之1.2的16倍以上。透過他投資的富佳生技將實驗室等級PCR機器微型化，供一般家庭使用，長者和先童可以透過「天天篩檢、及早發現、即時治療」，切斷傳播鏈，保護安全。

50多年前曾在金門服役的郭台銘說，感念當年金門鄉親的照顧，而且烈嶼是「離島中的離島」，醫護人員幫民眾採檢後要在傍晚統一用船送檢體到金門醫院驗PCR；引進家用PCR核酸檢測儀，可為在地鄉親爭取寶貴就醫時間。所以當家用PCR檢測儀核准通過，他第一個想到的就是要提供小金門鄉親使用。

楊鎮浯表示，得知富佳生技研發家用PCR檢測儀，並已通過衛福部申請緊急使用授權（EUA），立刻指示團隊洽談購置的可行性；感謝郭台銘關注離島醫療，第一時間捐贈300多台PCR檢測儀，並將后頭社區做為防疫示範點，使金門成為全國第1個布建家用PCR檢測儀的縣市。未來將擴大到金門本島，以老人福利機構及身心障礙機構住民及工作人員為優先。

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郭台銘上午飛抵金門後，與楊鎮浯先轉乘快輪到烈嶼鄉，捐贈家用PCR給后頭社區活動中，看到現場有3名長者已學會自行操作才剛送達的家用PCR檢測儀，郭台銘立即分享採檢心得，並親自示範。

郭台銘說，自己夢想就是要讓家用PCR成為人類擊退病毒的第一座堡壘、第一條壕溝；他並表示，目前重心在生技、基因和癌症治療方面，允諾待兩岸小三通復航，一定會以金門作為生技產業重點投資地區。（編輯：孫承武）1110617