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暢遊高雄夜市老街 一卡通MONEY最高50%回饋

2022/6/24 17:58（6/24 18:16 更新）
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一卡通公司24日宣布，即日起至8月28日，到高雄六合、光華、吉林、興中、忠孝、瑞豐、凱旋等夜市，美濃老街及旗山老街等約500間指定店家，只要使用一卡通MONEY消費付款可享回饋。（一卡通公司提供）中央社記者曾以寧傳真 111年6月24日
一卡通公司24日宣布，即日起至8月28日，到高雄六合、光華、吉林、興中、忠孝、瑞豐、凱旋等夜市，美濃老街及旗山老街等約500間指定店家，只要使用一卡通MONEY消費付款可享回饋。（一卡通公司提供）中央社記者曾以寧傳真 111年6月24日
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（中央社記者曾以寧高雄24日電）一卡通公司參與「市場購物一碼付行動應用服務計畫」，即日起至8月28日活動期間，在高市夜市及老街的指定店家，推出使用一卡通MONEY消費付款，最高可享50%超高回饋。

一卡通票證公司在高雄市推廣行動支付有成，在地店家導入一卡通MONEY電子支付服務已逾1萬7000多家店商，近期參與高鉅科技「市場購物一碼付行動應用服務計畫」，更加速高雄六合夜市、光華夜市、吉林夜市、興中夜市、忠孝夜市等知名夜市無現金支付推展。

一卡通公司今天新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間使用行動支付工具，更方便店家金流管理及降低與民眾間現金接觸風險。

為鼓勵民眾多加使用行動支付零接觸付款安心逛夜市及老街，同時提振疫情下夜市及老街買氣，使用一卡通MONEY付款，一卡通公司與台灣中小企業銀行、台灣土地銀行推出超高優惠回饋。

即日起至8月28日活動期間，除合作的六合夜市、光華夜市、吉林夜市、興中夜市與忠孝夜市，也在瑞豐夜市、凱旋夜市、美濃老街及旗山老街等約500間指定店家，使用一卡通MONEY消費付款筆筆享LINE POINTS 10%點數回饋（每人回饋上限100點）。

此外，連結中小企銀、土銀帳戶，符合資格再加碼一卡通MONEY儲值金40%回饋（活動資格與回饋上限見各銀行規定），合計最高有50%回饋。

接下來7、8月暑假旅遊旺季，高雄市不少知名夜市及特色老街，活動配合指定店家涵蓋各式在地特色物產及種類多元知名美食店家，民眾到高雄暢遊購物、享受美食，拿起手機使用一卡通MONEY即可安心付款享好康。（編輯：孫承武）1110624

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