民團盼無人機換證比照機師 民航局：會更不便

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313反不平等空域聯盟4日到交通部前召開記者會，提出自然人可申請夜間飛航（不需法人資格）及持有證照者屆期換證不重考（延長5年1換）等訴求，呼籲台灣應跟上先進國家促進無人機運用領域。中央社記者余曉涵攝 111年7月4日

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（中央社記者余曉涵台北4日電）313反不平等空域聯盟今天提出希望自然人也可申請夜間飛航，且證照可比照機師，延長為5年換1次，屆期換證不重考；民航局回應，無人機玩家若比照機師換證將更嚴格，導致更大不便。

313反不平等空域聯盟今天到交通部前召開記者會，提出自然人可申請夜間飛航（不需法人資格）及持有證照者屆期換證不重考（延長5年1換）等訴求。

313反不平等空域聯盟表示，現行法規規定不允許夜間飛航，僅政府機構等單位可透過申請後允許夜間飛航，但不少國家未全部禁止夜間飛航，台灣應跟上先進國家促進無人機運用領域。

313反不平等空域聯盟指出，目前無人機證照規定，須2年換照1次，但無人機條例中多項引用現行機師條例 ，希望換照規定也比照機師，延長到5年換照1次。

民航局則回應，無人機夜間飛航規範、證照制度等，與歐盟、美國、日本、加拿大等主要國家作法一致，並無特殊差異。

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民航局表示，無人機失控對他人的生命財產安全有重大威脅，且難以回復，夜間飛航因光線昏暗等環境因素，除操作者較難精準掌握，地面人員也難以躲避，因此，無人機夜間飛航除須事先投保，且須有完整報到、報離程序，嚴謹規範是國際趨勢，與先進國家作法一致。

民航局指出，機師檢定證有效期限雖為5年，但除考照時對外語能力有嚴格要求，持有證照期間，每年必須體檢合格、每4至8個月應完成訓練並考驗合格，連續3個月沒有從事飛航，即取消資格，無人機玩家若比照機師納管，將使絕大多數玩家遭遇更大不便。（編輯：陳仁華）1110704