早安世界》Omicron亞變種全球疫情升溫 莫德納嬰幼兒疫苗最快21日施打
Omicron亞變種全球疫情升溫 莫德納嬰幼兒疫苗最快21日施打
國內5日新增3萬5914例COVID-19本土確診病例，中重症增125例，其中103死亡。至於入境檢疫是否放寬為0+7，中央流行指揮中心指揮官陳時中表示，全球疫情因Omicron BA.4、BA.5等亞型變種病毒回升21%，直接改0+7風險太高。指揮中心發言人莊人祥說，將持續觀察國內疫情下降趨勢以及Omicron BA.4、BA.5疫情狀況，這些都是鬆綁與否的重要觀察指標。另外，首批莫德納嬰幼兒疫苗45萬劑預定6日上午運抵台灣，可供6個月至5歲孩童接種，疫苗抵台後還需14天檢驗封緘，最快21日開放施打。（看完整報導）
芝加哥國慶遊行槍擊釀7死 美國今年已309起大規模槍擊案
美國芝加哥郊區國慶遊行4日驚傳槍響，至少7人死亡，為年度獨立紀念日慶祝活動蒙上陰影。美國媒體報導，槍手是從屋頂向觀看遊行的民眾開火。流傳在社群媒體的影片畫面顯示，槍聲大作之際，人們驚聲尖叫，揮舞著美國國旗、騎著三輪車或乘坐拖車的孩子們都嚇呆了。警方表示，已逮捕22歲嫌疑人克里莫。美國總統拜登事後承諾，將繼續努力終結美國槍枝暴力「流行病」。根據非營利研究組織「槍支暴力檔案」資料，今年以來，美國已經發生309起至少造成4人死傷的「大規模槍擊事件」。（看完整報導）
台股6月重摔新台幣相對穩定 央行點出2原因
央行5日公布6月外匯存底為5489.63億美元，月增1.09億美元，但因台股6月重挫1982.04點，外資持有新台幣資產月減997億美元（新台幣約2.97兆元），總額降為5293億美元，創20個月低點。儘管台股6月重摔，新台幣貶值幅度相對較小，央行官員表示，主要是台灣出口表現仍然暢旺，加上近期企業陸續有配發股利需求，營收要換成新台幣，因此會結售美元，讓新台幣波動仍相對穩定。（看完整報導）
受惠疫後商機 去年對東協出口擺脫連3年負成長
受惠於疫後商機、新興應用科技擴展等因素，台灣對東協地區出口金額在去年突破700億美元，年增率達32%，走出自2018年以來因美中貿易衝突與疫情等因素所導致連續3年負成長的陰霾。受美中貿易不順的影響，台灣廠商在東協生產比率持續創高，從2018年的1.6%到2021年上升至3.2%，隨著手機、筆電組裝代工廠、網通設備廠商以及IC設計業者擴大東協生產規模，致資訊通信產品、電子產品生產比重上升較多。（看完整報導）
新竹關西5日時雨量逾百毫米 今天中部以北山區防豪雨
中央氣象局表示，受西南風影響及午後對流發展旺盛，台灣北部多處5日下午出現大雨，雨量以新竹縣關西鎮140毫米最多，累積雨量前10名大多在新竹、新北、桃園等地。6日的天氣仍受西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；南部地區及午後中部以北地區、其他各地山區仍有局部大雨發生的機會，氣象局特別提醒，午後中部以北山區可能有局部豪雨發生。（看完整報導）
F-35A戰機再度現蹤美韓軍演 展現對北韓遏制力
配備最先進技術的6架美軍戰鬥機F-35A 5日抵達南韓，將在當地美軍基地停留10天，參與聯合軍演。這是美軍時隔4年7個月再次在南韓部署F-35A，被視為對北韓可能展開核武測試的嚴正警告。這次聯合軍演為5月韓美峰會同意展開的合作事項之一，南韓總統尹錫悅與美國總統拜登當時發表的聯合聲明提到，美軍將適時在南韓部署戰略資產，並擴大聯合軍演範圍及規模。（看完整報導）
美中外長G20場邊會晤 將為競爭設「護欄」避免誤判
美國國務院宣布，國務卿布林肯將啟程前往印尼出席7日至8日於峇里島舉辦的20國集團（G20）部長會議，期間將與部分國家外長舉行場邊會，包括中國外交部長王毅。這將是兩人在去年10月的羅馬會談以來，首次面對面會晤。美國國務院亞太助卿康達表示，會談將為美中設立護欄，確保溝通管道暢通，避免誤判，美方也會表達對中方在俄烏戰爭上的期待。（看完整報導）
北約30會員簽署芬蘭瑞典入盟協議 待各國國會批准生效
北大西洋公約組織30個成員國5日簽署入盟協議，批准瑞典、芬蘭正式入盟。接下來只要各成員國國會通過協議，北約即可完成1990年代中期以來最重大的擴張行動。5日簽署的協議意味瑞典和芬蘭兩國可以開始參與北約會議，並獲得更多情報，但這兩國目前無法享有北約「共同防禦」條款的保護。接下來的成員國國會批准流程最長可能需時一年，但土耳其總統艾爾段曾在馬德里的北約峰會上發出警告，要求芬蘭和瑞典先遵守協商時對土耳其的承諾，否則協議不會送交土國國會審議。（看完整報導）
北大西洋高壓因氣候變遷擴大 伊比利半島千年最乾
研究指出，氣候變遷驅使北大西洋上方一個大氣高壓系統範圍擴大，導致葡萄牙與西班牙部分地區出現1000年以來最乾燥的天候，恐怕將對當地葡萄酒和橄欖生產帶來嚴重影響。研究預測，相關地區降雨到本世紀末可能還會進一步減少10%至20%，使得西、葡兩國所在的伊比利半島在農業上成為「歐洲最脆弱的地區之一」。義大利近日面臨出現得特別早的熱浪，且降雨不足，波河河谷乾旱情況惡化，羅馬當局4日宣布義大利北部5個地區進入緊急狀態，並設置緊急基金協助災民。（看完整報導）
紀蔚然「私家偵探」 獲馬爾他之鷹獎 台灣作家首例
繼獲得日本第13屆翻譯小說推理大賞之後，台灣作家紀蔚然的作品「私家偵探」再獲本屆馬爾他之鷹獎肯定，他也成為第一個獲得這個獎項的台灣作家。馬爾他之鷹獎以美國冷硬派小說先驅者達許．漢密特的名作「馬爾他之鷹」為名創立，源於美國，後由日本接續舉辦，協會成員皆為死忠推理小說迷、翻譯家或書評家，每年選出在日本出版的年度最佳冷硬派小說。（看完整報導）
上午8點同步發送電子報！快來訂閱「早安世界」給你最精華的新聞摘要。
若有任何建議請來信告訴我們，想獲得更多最新資訊快來和中央社做朋友。
歡迎訂閱中央社國際新聞電子報，每週三、日發報，掌握世界脈動。
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。