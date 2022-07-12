夏季旅展將登場 疫後首度大規模宣傳國外旅遊

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台北國際夏季旅展將在15日登場，12日舉辦展前記者會，公布旅展相關優惠、訊息，這也是疫後首度讓旅遊業者大規模宣傳國外旅遊。中央社記者余曉涵攝 111年7月12日

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（中央社記者余曉涵台北12日電）台北國際夏季旅展將在15日登場，適逢各國邊境陸續開放，加上暑假旺季，這也是疫後首度讓旅遊業者大規模宣傳國外旅遊，業者也觀察，目前泰國的自由行最受台灣旅客喜愛。

台北國際夏季旅展將在15日到18日在世貿一館登場，主辦單位啟示整合行銷、協辦單位台灣旅遊交流協會等今天也舉辦展前記者會，公布旅展相關優惠、訊息。

主辦單位指出，這次夏季旅展共有14個縣市政府、交通部觀光局及13個國家風景區管理處、近200家廠商總共將近600個攤位展出，比去年還要多，業者包含星級旅館、旅行社等都有參展。

台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍致詞時說，今年的夏季旅展也是台灣上波疫情趨緩後的首個實體旅展，希望可以讓觀光產業藉由旅展創造商機。

雄獅旅遊發布新聞稿表示，今年夏季旅展用旗下品牌旅天下以真世界，真旅行為主題，除了有搭配國旅振興補助推出國旅商品並祭出加碼優惠外，今年也大規模宣傳國外旅遊，包含日本、韓國、泰國、歐洲、美國、紐澳等國家的特色主題行程，讓民眾可先行卡位，待開放後就可第一手得到相關資訊。

業者表示，隨著各國邊境陸續開放，加上暑假旺季以及台灣隔離措施縮短為3+4，讓自由行商品的詢問度明顯提升，像是泰國、韓國等都是熱門旅遊地。

山富旅遊除了有國內行程特惠外，海外行程也提供旅客卡位並有卡位優惠價，並舉辦限定活動，讓旅客可參加抽獎。

飯店餐券及住宿券部分，今年也不少5星飯店推出優惠價，像是圓山大飯店推出住宿券19折起，餐券55折；全台福華大飯店住宿券最低22折，4選1餐廳餐券下殺不到6折；台北晶華酒店餐券祭出4.9折外，展場限定也推出100份栢麗廳30天的Buffet Pass；台北美孚大飯店也推出彩匯自助餐下午茶下殺7折，住宿券下殺32折。

福容大飯店則是推出會員買15送2優惠；天成飯店集團集合旗下6館飯店推出聯合住宿券下殺1.2折，瑞穗天合國際觀光酒店則是祭出2.8折的限量優惠等。

除此之外，今年受到米其林指南必比登推薦的雙月食品社也首度參展，現場除了讓旅客可以試吃外，還有冷凍料理包、拌麵調理包等。（編輯：卞金峰）1110712