早安世界》賴清德弔唁安倍晉三 斷交50年來台灣赴日最高層級官員
賴清德弔唁安倍晉三 突破台日斷交50年來赴日官員層級
副總統賴清德11日銜總統蔡英文之命，前往東京弔唁遇刺身亡的日本前首相安倍晉三，並計畫出席12日的喪禮。在日本人脈深厚的賴清德成為台日兩國在1972年斷交以來，赴日層級最高的台灣政府首長。日方人士在證實賴清德赴日的消息時指出，賴清德是以私人身分到訪。安倍的遺體11日上午移至東京增上寺之後，許多民眾到靈前獻花，賴清德也以家屬親友身分前往捻香。日本政府決定頒贈最高等級勳章「大勳位菊花章頸飾」表彰安倍的功績。總統府表示，賴副總統與安倍及家屬是多年好友，對安倍不幸離世深感不捨，也至為感念他生前對台日關係的重大貢獻。（看完整報導）
本土單日新增降至1.9萬例 BA.5第2起家庭群聚
這一波本土COVID-19疫情歷經69天，11日單日新增數降回1.9萬例，創下5月3日以來新低。Omicron亞型變異株BA.4及BA.5新增88例確定病例，分別為2例本土個案及86例境外移入，本土個案為1例男性、1例女性，年齡分別為40多歲及50多歲，是4日公布邊境攔截BA.5境外移入確定病例相關的屏東家庭群聚。對於第2起BA.5本土群聚是否影響邊境開放，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，將視疫情狀況決定何時調整為0+7，邊境鬆綁方向不變。（看完整報導）
花蓮38.3度極端高溫 全台用電創7月新高 太陽能發電逾10%
受太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，北部、東半部雲量少，11日最高溫為花蓮卓溪鄉38.3度，新北、屏東、雲林、台北等地高溫皆達37度以上。炎熱推升用電量，11日用電尖峰高達3984萬瓩，不僅為歷史第2高，也創7月新紀錄，較去年7月峰值多出100萬瓩。因天氣晴朗，光電瞬時出力高達489萬瓩，占台電系統逾1成。由於南方熱帶系統發展不佳，未來一週仍是高溫炎熱天氣，12日中午前後花蓮縣縱谷為高溫紅燈，可能再度出現38度極端高溫。（看完整報導）
台灣通膨相對歐美偏低 今年前5月實質經常性薪資負成長
受俄羅斯入侵烏克蘭影響，能源與糧食價格飆升，許多國家的通貨膨脹率創下數十年來新高。但目前高通膨呈地域性，亞洲通膨情況，尤其中國、日本、台灣等地低於歐美。英國金融時報整理全球通膨追蹤圖表，詳列今年5、6月美國通膨年增率達8.6%、英國9.1%、相較之下中國僅2.1%，台灣3.4%，日韓分別為2.4%及6%。同時，根據行政院主計總處11日發布的5月受僱員工薪資統計，儘管前5月經常性薪資年增率為22年新高，但近期通膨升溫吃掉薪資成長，前5月實質經常性薪資為新台幣4萬1524元，年減0.2%，是6年來首見負成長。（看完整報導）
國安基金3理由決議暫不進場 持續緊盯外資股市動向
近期台股遭多重利空籠罩，外資今年上半年賣超金額逼近新台幣兆元，國安基金11日召開例會決議暫不進場，理由包括投資動能持續暢旺、上市櫃營運表現佳，台股有高殖利率優勢，以及疫情衝擊逐漸消化，內需產業可望回升。但國安基金也提到，目前存在俄烏戰爭及疫情持續、全球通膨升高、各國加速升息及貨幣緊縮、消費需求趨緩及經濟減速疑慮等5大風險，將緊盯外資與全球股市動向。（看完整報導）
日本助屏東石斑試銷簽約 首批3公噸龍膽石斑下週出貨
石斑銷中國受阻之後，日本林養魚場向台灣採購3公噸龍膽石斑，11日舉行試銷簽約啟航儀式，下週以冰鮮方式出貨，到貨後將分銷至日本各地展開試吃，研究做出更適合當地口味的料理，進一步拓展屏東石斑魚銷往日本的機會。（看完整報導）
斯里蘭卡破產民眾生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因
斯里蘭卡遭逢1948年獨立以來最嚴重的經濟危機，政府在外匯存底幾乎用光後宣告破產，面臨無法向外國購買燃料、通貨膨脹驚人等困境。當局宣稱肇因於COVID-19疫情重創觀光，但許多專家指出政府管理不善才是主因。憤怒民眾近日闖入總統官邸，總理威克瑞米辛赫辭職，總統拉賈帕克薩據傳已逃離可倫坡。中央社整理相關報導與圖表，帶讀者快速了解這場動盪背後的關鍵數據。（看完整報導）
Omicron BA.5攻入中國多地 上海否認封控計畫
中國官方11日公布新增本土病例352例（含確診與無症狀感染者），西安、北京、大連及上海出現Omicron變種病毒BA.5.2.1分支，上海民眾憂心再度封城，官方承認疫情社會傳播潛在風險很高，「外防輸入、內防反彈」的任務依然艱巨，但否認有封控計畫。（看完整報導）
分科測驗首日新冠病毒、耳溫槍入題 補教指物理科近史上最難
今年是108課綱命題、111年考招改革第一年，指考轉型為分科測驗，時程從3天考10科改為2天考7科，11日考理組科目化學、物理、數學甲與生物。高中教師指出，化學科試題可見耳溫槍、抗生素開發等，有助連結知識與生活。生物科取材涵蓋生活時事，如血糖調控、新型冠狀病毒特性等，側重閱讀、擷取資訊和判圖，考生閱讀能力差會很吃力。補教業者分析，物理科題目出現高中課本沒有教的專有名詞「拉格朗日點」，之所以用Joseph Lagrange來命名，就是因為只有這名數學家算得出來，要高中生來解，真的有點太困難。（看完整報導）
中職33年選秀首輪高中生占5席 藍翊誠入味全龍刷新台大校史
中華職棒33年選秀結果11日出爐，平鎮高中游擊手曾子祐一如預期成為選秀狀元，味全龍指名具旅外資歷的投手林凱威，富邦悍將指名平鎮高中投手黃保羅，樂天桃猿指名穀保家商捕手宋嘉翔，統一獅指名平鎮高中二壘手黃勇傳，中信兄弟指名投手鄭浩均。樂天桃猿第2輪指名星二代打者陳佳樂，他的父親退役球星陳瑞昌難掩喜悅。去年剛從台大化學系畢業的投手藍翊誠在第7輪被味全龍選中，成為台大第一人，校方臉書發文道賀，並期待他繼續在職棒領域挑戰自己。（看完整報導）
上午8點同步發送電子報！快來訂閱「早安世界」給你最精華的新聞摘要。
若有任何建議請來信告訴我們，想獲得更多最新資訊快來和中央社做朋友。
歡迎訂閱中央社國際新聞電子報，每週三、日發報，掌握世界脈動。
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。