早安世界》南投草屯槍擊案康建生技4死 警政署長南下指揮緝凶

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位在南投縣草屯鎮的康建生技公司14日傍晚發生槍擊案，公司負責人賴敏男頭部中彈送醫，另有4人死亡。警方掌握槍手犯案騎機車逃逸，正循線追緝中。圖為拉起封鎖線的康健公司大門。中央社記者蕭博陽南投攝 111年7月14日

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南投康建生技公司槍撃案4死1傷凶嫌逃逸 警政署長南下指揮辦案

南投縣草屯鎮康建生技公司14日傍晚發生4死1傷槍擊案，5人都是頭部中彈，死者分別為公司負責人賴敏男年約70歲的弟弟、公司園藝課劉姓課長、賴敏男40歲的女兒以及45歲張姓女員工，賴敏男本人被送至台中榮總急救。據員工指出，槍手將被害人趕進廁所後關門，他們聽到3聲槍響，開門後看到有人倒地。南投縣警方掌握槍手行凶後戴著帽子、蒙臉騎車逃逸，已調閱路口監視器循線追緝。內政部長徐國勇晚間指示警政署全力調查緝凶，署長黃明昭南下指揮釐清案情。 （看完整報導）

台積電Q2毛利率59.1% EPS創新高 營收展望優於預期無懼逆風

台積電14日線上法說會公布第2季營運結果，毛利率持續攀高達59.1%，優於預期，且歸屬母公司的淨利達新台幣2370.3億元新高，每股純益9.14元，預期Q3營收季增約11%。董事長劉德音指出，今年資本支出規模可能落在400至440億美元的下緣，美國廠目前無合資計畫。總裁魏哲家說，今年下半年客戶因消費產品需求疲軟開始降低庫存，但資料中心及車用需求穩定，台積電產能利用率將維持健康水位，全年美元營收可望成長35%。專家分析，台積電展望優於市場預期，歸因於應用端較分散，能有效抵銷需求疲弱影響，且先進製程關鍵地位無可取代。（看完整報導）

金管會睽違2年再救市 首波措施可望減緩斷頭潮賣壓

美國6月消費者物價指數年增9.1%，創40多年來最大增幅，台股14日開低摜破14200點，之後權值股台積電、聯發科翻紅，指數走高突破14400點，高低震盪逾290點，終場上漲113.84點，收在14438.52點。股市波動劇烈，財金部會同步護盤。金管會14日跟進國安基金正式啟動救市首部曲，這是2020年3月因應疫情黑天鵝衝擊後再度出手。首波措施包含鼓勵上市櫃公司實施庫藏股及放寬信用交易追繳差額抵繳擔保品範圍，可望減緩斷頭潮賣壓並提振股市多方信心。 （看完整報導）

日圓探0.2198元續創逾25年新低 歐元匯率向下反映經濟前景

各國主要央行近期積極升息，日本央行寬鬆態度則未見鬆動，日圓走勢持續疲弱，台灣銀行現鈔賣出價14日一度來到0.2198元，續創逾25年新低。跟今年3月8日高點0.2493元相比，新台幣5萬元旅費可多換到2萬6917日圓，專家建議有需求可分批換匯。此外，歐元兌美元已跌至20年最低，在接近平價徘徊，經濟學家分析，這意味歐元區衰退越來越明顯。中央社相關整理帶讀者了解這波歐元貶值的原因與衝擊。 （看完整報導）

中國房市爛尾樓問題發酵 地方財政頻出狀況危機四起

中國清零政策下消費疲弱，據官方資料，6月進口年增率僅1.0%為近3年低點，也反映建築業持續不振。恆大等房地產業者去年底開始的停工現象愈發普遍，住宅大樓蓋到一半停工的預售屋爛尾問題讓屋主集體停繳貸款風波發酵，陸港銀行地產股13日開盤後翻黑、14日全面下跌，招商與平安銀行股價跌深。學者指出，中國經濟發展長年過度依賴房地產，本來就萬病纏身，如今製造業萎縮、金融、房地產等三大危機湊在一起，加上中共堅持清零，於是病入膏肓。（看完整報導）

義大利總統不接受總理請辭 聯合政府恐垮台國會提前改選

義大利國會14日對社福法案信任投票以172票對39票過關，使國會加速通過高達數十億歐元的援助案，其中包括允許羅馬市興建一座大型垃圾焚化廠的經費。因為組成政黨之一「五星運動」沒有支持國會對社福法案進行的信任投票，引發政治危機，總理德拉吉計畫14日請辭下台，但遭總統馬達雷拉拒絕接受。專家警告，這場政治危機可能讓作為歐元區第3大經濟體的義大利提前大選。（看完整報導）

中共清零失敗上海重啟方艙 東京疫情警戒升至最高級

中國14日新增292例本土病例，其中甘肅單日增100例，蘭州市針對4區升級至「嚴格」臨時性管控；上海部分地點重啟方艙。同時，日本近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數激增，全國單日突破9萬例，寫下今年初以來最高紀錄，東京14日再增1萬6662例，東京都因此將疫情警戒提升到最高等級，是近3個月來首次。首相岸田文雄表示，病毒正在全國和全年齡層傳播，他敦促民眾接種加強劑，並指出由於重症和病歿人數仍低，現階段不考慮限制民眾行動。（看完整報導）

比爾蓋茲將捐5991億元 擬退出全球富豪排行榜

微軟創辦人、億萬富豪比爾蓋茲13日表示，將把個人財富中的200億美元（約新台幣5991億元），捐給他和前妻創辦的比爾暨梅琳達蓋茲基金會，不打算繼續待在全球富豪排行榜。根據彭博億萬富翁指數，他目前財富據估約1140億美元，位居世界第4。比爾蓋茲說，他有義務把資源回饋給社會。希望其他擁有鉅額財富優勢的人也能站出來響應。 （看完整報導）

夫妻連8年環島做饅頭送偏鄉 今年首站300顆贈台東醫院

環島製作愛心手工饅頭的林波和靳寶儀夫妻已連續第8年踏上環島旅程，今年首站到台東，14日凌晨趕製300顆黑糖饅頭送給衛福部台東醫院。靳寶儀說，雖然只是小小的饅頭，仍希望用行動感謝默默守護民眾健康的醫護人員。 （看完整報導）

大谷翔平6局12K勝投還包2分打點 下次登板挑戰貝比魯斯百年紀錄

MLB洛杉磯天使隊日籍二刀流球星大谷翔平13日先發6局失1分，賞對手休士頓太空人隊打者12次三振，還敲出2分打點的三壘安打，率隊以7比1大勝，本季第9勝到手，也終止天使5連敗。大谷本季防禦率2.38，打擊成績2成58、19轟、56分打點。下次登板將挑戰繼1918年的傳奇球星貝比魯斯後，單季勝投、全壘打同時達雙位數的百年紀錄。（看完整報導）