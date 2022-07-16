早安世界》國旅補助上路先住先贏 自由行1300元優惠明天起適用
國旅補助上路先住先贏 自由行1300元優惠明天起適用
交通部觀光局推出的「悠遊國旅」補助方案15日開始實施，希望透過補助鼓勵國人出遊，提振國內旅遊市場。自由行個別旅客住宿最多享新台幣1300元的優惠，但因只限平日（週日至週四），17日才是適用的首日。中央社整理這篇問答，幫助讀者了解折抵金額與申請方式等細節。（看完整報導）
首例BA.5本土社區感染 北部20多歲女二度染疫
中央流行指揮中心15日公布新增2萬5223例COVID-19本土病例，中重症203例、其中114人死亡。同時，國內出現首例BA.5社區感染病例，這名北部20多歲女性疑似遭家人傳染，是第2度確診感染COVID-19，5名密切接觸者初步快篩陰性。指揮中心表示，BA.5傳染力較強，已成歐美國家流行株，但據國外研究，感染BA.5重症風險並未增加，若重複感染，症狀可能比前次輕微。（看完整報導）
康建生技命案凶嫌李鴻淵落網 嗆深仇大恨不後悔犯案
南投縣草屯鎮康建生技公司14日發生4死、1重傷槍擊案，凶嫌50多歲前員工李鴻淵15日下午在台中市遭警方逮捕，現場並查扣3把改造手槍、3副手銬與逾百發子彈。李嫌被捕後面對媒體鏡頭時大喊「我是報仇殺人的啦」，還說一點也不心虛。犯罪動機不排除與多年前襲擊同事的官司糾紛及長期積怨有關，至於犯案槍枝與子彈來源，李嫌拒絕透露，檢警持續追查中。5名被害人當中的傷者康建生技董事長賴敏男在台中榮總搶救，院方15日說，經4個多小時手術取出賴敏男頭部的子彈，但他尚未脫離危險期。檢察官訊後聲請羈押李鴻淵禁見，法院15日深夜11時許裁准。（看完整報導）
中國爛尾樓停貸風暴加劇 上千受害業主包圍陝西銀保監局
中國爛尾樓業主集體停繳貸款風暴越演越烈，已知涉及的建案增加到235個，還首度出現大型陳情抗議事件。上千名西安受害購屋民眾14日一度包圍中國人民銀行（即央行）保險監督管理委員會在陝西的保監局，要求查辦銀行違規放貸給建商。影片顯示，業主們舉起抗議紙張高喊「違法放貸」，現場有大批公安戒備。另外，一線城市深圳也有屋主跟進停貸，但他們購買的物件並未停工，顯示消費者信任危機愈滾愈大。（看完整報導）
薛瑞元接衛福部長 王必勝任次長兼防疫指揮官
行政院15日宣布將參選台北市長的衛福部長陳時中請辭獲准，原政務次長薛瑞元升任部長、醫福會執行長王必勝接任政務次長並兼任防疫指揮官，另聘張上淳擔任行政院首席防疫顧問，兼任指揮中心專家諮詢小組召集人。薛瑞元原本是婦產科醫師，早年開業遇上醫療糾紛，轉而考取律師執照，投身公共事務多年，曾任武漢包機返台現場指揮官，在醫界聲望高。（看完整報導）
國務機要費更二審陳水扁獲免訴 吳淑珍與陳致中夫婦洗錢遭判刑
前總統陳水扁等人涉國務機要費等案，高院更二審15日宣判，陳水扁等人涉詐領國務費部分，因法律廢止刑罰獲免訴，他的妻子吳淑珍依洗錢罪判處2年徒刑，扣案財物及孳息共約300萬美元沒收。陳水扁之子陳致中、媳婦黃睿靚被控為掩飾龍潭購地案及南港展覽館案犯罪所得，以海外銀行帳戶洗錢，高院更二審判陳致中1年徒刑，黃睿靚10個月徒刑、緩刑4年，可上訴。（看完整報導）
公平會祭7大負擔有條件通過併購大潤發 全聯：雙品牌並進
針對全聯擬取得大潤發95.97%股份的結合案，公平會15日表示，委員會議在13日決議不禁止結合，但附加7大負擔，確保結合後整體經濟利益大於限制競爭的不利益。全聯表示，今後將建立跨部門溝通平台，整併超市與量販各自專長，以雙品牌並進。全聯董事長林敏雄說，結合雙邊長年實戰經驗，一定能為消費者創造更多優質消費體驗。（看完整報導）
鴻海違規轉投資中國紫光 經部：最高可開罰2500萬
鴻海轉投資中國紫光集團案確定將開罰；經濟部表示，經查鴻海已有「投資事實在前、送審行為在後」狀況，依據兩岸人民關係條例，最高可開罰新台幣2500萬元，至於具體裁罰金額將視鴻海遞件申請內容判斷。官員表示，鴻海繳完罰鍰後，仍必須循原有程序送請投審會進行審核，若涉及列管項目，就要交經濟部關鍵技術小組審查，最後再由投審會准駁，若核准，投資案就可進行，但若被駁回，鴻海仍須復原交易。（看完整報導）
美眾院通過國防授權法案 挺台參與2024環太平洋軍演
美國眾議院14日通過2023年國防授權法案，支持邀請台灣參與2024年環太平洋軍演。眾院亞太小組主席貝拉提出的「台灣和平與穩定法案」也納入法案中，如果通過，可望強化美台安全夥伴關係。另外，麥考爾與韓裔眾議員金映玉也提出修正案，要求行政部門說明對台軍售延遲交付的原因並加快交付。（看完整報導）
台灣逾百民眾及企業團體追悼安倍晉三 日媒登全版廣告致哀
為了追悼和感謝日本前首相安倍晉三，有175家台灣企業、團體及個人15日聯名在日本產經新聞登全版廣告。內容寫道「我們絕不會忘記安倍前首相為世界自由和民主所做的偉大功績，將延續遺志，持續推動台日親善」。安倍帶著親切笑容的遺照下註明，他是訴求「台灣有事就是日本有事」的真朋友。（看完整報導）
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