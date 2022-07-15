康建生技4死凶嫌李鴻淵落網 檢方聲押禁見獲准

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（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）康建生技公司槍擊案釀4死1重傷，警方今天在台中市逮捕凶嫌李鴻淵，晚間依涉犯殺人等罪嫌移送南投地檢署複訊，因犯罪嫌疑重大且有逃亡之虞等，檢察官訊後聲請羈押禁見，法院深夜11時許裁准。

南投縣草屯鎮康建生物科技公司14日發生槍擊案，犯嫌李鴻淵行刑式轟頭，造成公司負責人賴敏男的70歲弟弟、60歲劉姓男課長、賴敏男的40歲女兒、45歲張姓女員工死亡，賴敏男重傷，警政署、刑事警察局、台中市警察局、保一總隊、南投縣警察局15日下午在台中市緝獲李鴻淵及槍彈。

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李鴻淵被帶至南投縣警局時，面對媒體詢問殺人動機，李鴻淵回稱「報仇」、「是深仇大恨」，接著被問及是否受訓練、槍械來源等，他則口氣戲謔地說「你訓練我的，你忘了嗎」、「槍是你給我的，講那廢話」；而面對警方詢問槍枝來源，李鴻淵則嗆聲說「我說我撿到的，你相信嗎」。

經過警方4、5個小時詢問，李鴻淵15日晚間被移送南投地方檢察署接受檢察官複訊，但此時李鴻淵卻一改落網時囂張態度，面對媒體詢問不發一語，雙眼疑因疲勞略顯紅腫，被員警左右押著，低頭走進候訊室；警方透露，李鴻淵配合夜間審訊，且交代犯案過程，甚至一度表現悔意。（編輯：陳正健）1110715