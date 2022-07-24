7/24本土2萬1460例 增65死、136中重症

（中央社記者陳婕翎台北24日電）中央流行疫情指揮中心公布，今天新增2萬1460例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增中重症136例，其中65人死亡；另境外移入增277例。（編輯：李亨山）1110724





以下為疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增21,737例COVID-19確定病例，分別為21,460例本土個案及277例境外移入；另確診個案中新增65例死亡。



指揮中心表示，今日新增之21,460例本土病例，為9,897例男性、11,554例女性、9例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市（3,747例），臺中市（2,632例），桃園市（2,270例），臺北市（2,204例），高雄市（2,147例），臺南市（1,771例），彰化縣（1,020例），屏東縣（627例），新竹縣（624例），宜蘭縣（575例），苗栗縣（554例），新竹市（526例），雲林縣（525例），嘉義縣（435例），花蓮縣（353例），南投縣（342例），基隆市（327例），嘉義市（249例），臺東縣（222例），金門縣（188例），澎湖縣（102例），連江縣（20例）。



指揮中心指出，今日新增65例本土病例死亡個案，為42例男性、23例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、63例具慢性病史、47例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今年5月12日至7月21日，死亡日期介於5月28日至7月21日，詳如新聞稿附件。



指揮中心說明，今日新增277例境外移入個案中，為165例男性、112例女性，年齡介於未滿5歲至70歲多歲，分別自美國及新加坡（各6例），泰國及越南（各4例），日本、瑞士、澳大利亞、加拿大及德國（各2例），印度、柬埔寨、韓國、西班牙、香港、印尼及中國（各1例）移入，另240例感染國家調查中。入境日期介於今年4月19日至7月23日。



指揮中心統計，截至目前國內累計14,537,944例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含10,100,780例排除），其中4,430,583例確診，分別為18,464例境外移入、4,412,065例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計8,596例COVID-19死亡病例，其中8,581例本土，個案居住縣市分布為新北市1,933例、臺北市1,006例、臺中市835例、高雄市776例、臺南市658例、桃園市643例、彰化縣505例、屏東縣354例、雲林縣253例、南投縣246例、基隆市204例、嘉義縣180例、苗栗縣178例、宜蘭縣172例、花蓮縣146例、嘉義市137例、新竹縣130例、臺東縣116例、新竹市80例、澎湖縣18例、金門縣11例；另15例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

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